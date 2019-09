UMCG trekt stekker uit ziekenhuiszorg aan huis

Het UMCG is gestopt met het project Hospital at Home.

Hospital at Home - op z'n Nederlands 'ziekenhuis aan huis' - was bedoeld voor demente mensen die op de spoedeisende hulp belandden, bijvoorbeeld met een infectie. Zij zouden zo snel mogelijk weer naar huis gaan en daar ziekenhuiszorg krijgen.

Het idee achter het project was dat demente ouderen vaak snel achteruitgaan in het ziekenhuis. Ze kunnen verward raken of ondervoed, nieuwe infecties krijgen of vallen. Door de ziekenhuisbehandeling in eigen vertrouwde omgeving te krijgen kan dit mogelijk worden voorkomen.

Vaker naar Martini

Toch stopt het Groningse ziekenhuis na de eerste vijf jaar met het project. Volgens directeur strategie Mark Spit zijn er simpelweg te weinig patiënten die er baat bij hebben. Doordat het UMCG zich steeds meer op complexe zorg richt, blijven ouderen met eenvoudige acute klachten weg. Die gaan steeds vaker naar het Martini Ziekenhuis, zeker sinds de huisartsenpost daar is gevestigd.

In het project Hospital at Home bleef een ziekenhuisarts hoofdbehandelaar. Tegenwoordig zijn initiatieven vooral gericht op het verplaatsen van ziekenhuiszorg naar de huisarts. Zoals bij huisartsbedden in gezondheidscentra, waar mensen tijdelijk terecht kunnen als de stap van ziekenhuis naar huis nog te groot is. De huisarts is dan verantwoordelijk voor de behandeling. Spit: 'We merkten in het onderzoek en in de regio dat je steeds meer dat soort initiatieven ziet. Zo kan eigenlijk hetzelfde doel worden behaald.'

Kennis niet verliezen

Toch denkt Spit dat er een groep blijft voor wie ziekenhuiszorg aan huis goed zou zijn, omdat 'daar de kennis en expertise van de huisarts tekortschiet'. Hij vindt dat het UMCG de opgedane kennis uit het onderzoek met de regio moet delen.

Het UMCG is jaren met het opzetten van het project bezig geweest. Hoogleraar ouderengeneeskunde Sophia de Rooij trok de kar. Zij vertrok onlangs naar het Medisch Centrum Twente.

