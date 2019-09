Rechter: omgevingsvergunning gaswinning Warffum deugt niet

De omgevingsvergunning die voor de NAM-locatie Warffum in 2017 is afgegeven, voldoet niet. Dit heeft de rechter in Groningen beslist. De milieueffectrapportage (m.e.r.) ontbreekt en die is voor deze vergunning wel verplicht, stelt de rechtbank.

Acht inwoners van Warffum stapten in januari naar de bestuursrechter. Zij zijn boos op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dat er uit het kleine Warffumer Gasveld gas wordt gewonnen, terwijl niet de vergunningen op orde zijn. Zij willen dat de gaswinning onmiddellijk wordt beëindigd.

375 inwoners

De acht bezwaarmakers vertegenwoordigen 375 inwoners van Warffum, Den Andel en omgeving, die gedupeerd zeggen te zijn door de gaswinning. Ook het openluchtmuseum Het Hogeland heeft aardbevingsschade en sloot zich tijdens de zitting in januari aan bij de groep.

Het kleine gasveld bij Warffum

Voor de duidelijkheid: het kleine gasveld bij Warffum staat los van het grote Groninger veld. In het Warffumer veld wordt al dertig jaar gas gewonnen. Bij het begin van de exploitatie bevatte dit veld acht miljard kubieke meter aardgas. Daarvan is nu nog ongeveer één miljard over. Voor de duidelijkheid: het kleine gasveld bij Warffum staat los van het grote Groninger veld. In het Warffumer veld wordt al dertig jaar gas gewonnen. Bij het begin van de exploitatie bevatte dit veld acht miljard kubieke meter aardgas. Daarvan is nu nog ongeveer één miljard over. Volgens de NAM is de kans nihil dat door de winning uit dit kleine veld aardbevingen ontstaan. De Warffumers vrezen dat dat niet klopt.

De in 2017 afgegeven omgevingsvergunning geeft NAM feitelijk de toestemming om door te gaan met de gaswinning in Warffum. Maar die vergunning is volgens de rechter dus niet compleet.

Winningsplan

Hoe er gas mag worden gewonnen, wordt geregeld in een winningsplan. Dat winningsplan dateert in dit geval uit 2005 en is volgens de NAM geldig tot 2025. Het plan is opgemaakt vèr voor de aardbevingen.

Daarom moest volgens de bewoners het winningsplan nodig tegen het licht worden gehouden Maar op dit punt krijgen ze geen gelijk. Om dat te bewerkstelligen, moet een andere juridische weg worden bewandeld, zegt de rechter.

Verandering

Dat geldt niet voor de omgevingsvergunning. Daarvoor geldt dat voor iedere verandering een m.e.r.-onderzoek worden gedaan. Volgens het ministerie was dit in deze zaak niet nodig, omdat de gasproductie per dag juist was gehalveerd van twee naar een miljoen kuub per dag. Maar ook dat is een verandering, vindt de rechter. Dus moet die rapportage er ook in dit geval komen.

De Warffumers vonden ook dat NAM niet voldoende heeft gedaan aan het geven van juiste informatie. Maar ook daarin krijgen zij geen gelijk. De procedures die daarvoor moeten worden gevolgd, zijn gevolgd - stelt de rechter.

Reactie NAM

De NAM laat in een reactie weten: 'We nemen kennis van het besluit en gaan in gesprek met het bevoegd gezag (EZK). De locatie Warffum beschikt verder wel over de vereiste vergunning om te kunnen blijven produceren. Daarmee heeft het besluit geen effect op de gasproductie.'

Vrij vertaald: het huiswerk moet over, maar de gaswinning bij Warffum gaat door.

