Een winkelkar met frikandellen, koffie en medicijnen: dat is een Duitse klant

De winkeliers in het Duitse Leer zijn dol op de Nederlandse klanten. Net zo als de Winschoter en Groninger middenstand de Duitse consumenten maar al te graag verwelkomt. Want die komen niet alleen voor een Backfisch.

Vanaf donderdag is er met de heropening van het volledig vernieuwde EmsPark winkelcentrum in Leer een goede reden bijgekomen voor een kooplustig ritje over de grens. Maar hoeveel bezoekers zijn het over en weer? En trekken ze ook flink de portemonnee, of is het vooral kijken, kijken en niet kopen?

Weinig twijfel

Over dat laatste bestaat bij Johannes Poppen weinig twijfel. Nederlanders die zijn Leffers-modezaken in het Ostfriese Leer bezoeken, komen er om te kopen. 'Ergens weten we de juiste snaar te raken bij de Nederlanders', zegt Poppen, Geschäftsführer van de Leffers kledingwinkels en voorzitter van de Gewerbegemeinschaft, de ondernemersvereniging in Leer.

Het zit hem niet eens zozeer in de prijs van de producten, zegt Poppen. 'Kijk ik naar kleding, dan zie ik in Nederland veel kleine winkels. Hier zijn ze vaak groter, die van ons in de binnenstad van Leer is vijfduizend vierkante meter. Mensen zeggen me dat ze dat prettig vinden.'

Thuis voelen

Het productaanbod is ook net een tikje anders, waardoor iets ouder kooppubliek zich in Duitsland volgens Poppen lekker thuis voelt: 'Een stad als Groningen is erg ingesteld op jonge mensen. Wij sluiten meer aan bij een publiek in de leeftijd vanaf veertig tot wel 85 jaar.'

Zonder uitzondering 'sehr nette Kunden', aldus de Duitse winkelier. 'We houden enorm van ze.' Geen wonder, op een drukke dag kan het aantal gele nummerplaten tussen de witte volgens Poppen wel dertig tot veertig procent zijn.

Op hun beurt zien ze in Winschoten de witte nummerborden graag op de parkeerplaats in het centrum. En het worden er steeds meer, zegt voorzitter Peter Schulingkamp van de winkeliersvereniging Handel & Nijverheid. Tussen de tien en vijftien procent van de winkelomzet dankt plaatselijke de middenstand er aan euro's uit Duitsland.

Duitse dagen

Vier jaar geleden was één op de honderd bezoekers Duits. Twee jaar geleden werd het aantal Duitsers opnieuw gepeild en bleek één op de twintig van over de grens te komen. Vooral op de 'Duitse dagen' zoals de Tag der Deutschen Einheit op 3 oktober, loopt de Winschoter binnenstad vol met Duitse bezoekers. Schulingkamp schat hun aantal op een dergelijke dag op vijftienduizend.

Wapperen met de bankbiljetten doet het Duits kooppubliek niet echt, zegt Schulingkamp. Omdat de uitgaven niet precies zijn onderzocht, blijft schatten ervan wat nattevingerwerk. 'We denken dat ze zo'n tien euro per persoon uitgeven. Ze komen wel om iets te kopen, maar ze gaan niet allemaal met een tas vol kleding naar huis.'

Gek op sfeer

Vaak zijn het gezinnen van over de grens, ze pakken een terrasje, kopen een visje of frikandel en ze zijn verder gek op de sfeer. Schulingkamp: 'Met halloween plaatsen we uitgeholde pompoenen. Dat soort simpele dingen worden door Duitsers gewaardeerd. Met pasen lopen er twee paashazen door het centrum. Ze hoeven hun armpjes maar wijd te doen en een Duitser komt voor een knuffel.'

In stad-Groningen komt volgens voorzitter Eric Bos van de Groningen City Club een procent of tien van de totale winkelomzet van Duitse klanten. Ze geven minimaal het dubbele uit van hetgeen een Nederlandse klant besteedt, verklaart Bos: 'Dat is ook wel logisch, ze lopen minimaal een halve dag rond en ze kopen een stuk makkelijker.'

Kansen blijven liggen

Duitse consumenten vinden Winschoten en zeker Groningen aantrekkelijke steden. 'Maar in andere plaatsen blijven kansen liggen', zegt Bert Broekhuis. Met zijn bureau Broekhuis Rijs Advisering in Zuidhorn doet hij onderzoek naar ruimtelijk economische plannen.

Voor de gemeente Westerwolde heeft Broekhuis onlangs een detailvisie gemaakt. Hoewel de gemeente grenst aan Duitsland, laten de winkeliers daar kansen liggen, zegt Broekhuis. 'Ze doen er heel weinig met de Duitse consument en hun bestedingen.'

Er zijn maar weinig ondernemers in die regio die daar wel slim op inspelen, stelt Broekhuis. Hij noemt de supermarktwinkelier Bert Stuut in Bad Nieuweschans als een van de uitzonderingen.

Wat koopt een Duitser in Nederland (en andersom)?

Koffie is hier een paar dubbeltjes goedkoper dan in Duitsland. Ook frisdrank in blik is populair omdat er over de grens statiegeld op blik wordt geheven. Koffie is hier een paar dubbeltjes goedkoper dan in Duitsland. Ook frisdrank in blik is populair omdat er over de grens statiegeld op blik wordt geheven. Bleekmiddel wordt eveneens opvallend vaak gekocht, net als medicijnen als paracetamol en ibuprofen. Die mogen hier namelijk gewoon in de supermarkt worden verkocht. En natuurlijk zijn Duitsers groot liefhebber van Backfisch aan de kraam. Voor Nederlanders is benzine van de pomp in Duitsland nog altijd aantrekkelijk geprijsd. Vlak over de grens in Bunde tank je een liter benzine voor € 1,40, zo'n vijftien cent goedkoper dan aan de pomp hier. Verder zijn de prijzen voor wijn en sterke drank bij de Oosterburen een stuk lager. Dat gaat ook op voor drogisterijartikelen als deodorant en shampoo.



Stuut zelf weet inmiddels als geen ander wat Duitse klanten willen. 'Twintig jaar geleden begon ik met een klein winkeltje waar je een Duitse klant herkende aan een winkelkar vol frikandellen. Nu komen ze hier ook voor de goedkopere koffie, blikjes frisdrank en voor medicijnen.'

Speciaal voor zijn Duitse Kunden heeft hij een koffiestraat van vijftien meter ingericht met links en rechts de schappen volgestouwd met Duitse koffiemerken.

Maar het gaat Duitse klanten in de eerste plaats om de fun, zegt Stuut. 'Een Duitse supermarkt is totaal anders. Het personeel is kil en de verlichting is dat ook. Wij hier zijn juist heel sociaal en we vinden sfeer in de winkel belangrijk.'

Gas over de A7

Directeur Karel Groen van de grensoverschrijdende samenwerkingsorganisatie Ems Dollard Regio (EDR) sluit zich aan bij wat adviseur Broekhuis vaststelt. 'Men geeft gas over de A7 richting Winschoten en Groningen. Duitse bezoeken beperken zich vooral tot die plaatsen. Het zou goed zijn om andere plaatsen meer onder de aandacht te brengen. Denk aan Appingedam met de hangende keukens.'

Maar er zijn meer mogelijkheden, stelt Groen: 'Breng de borgen onder aandacht met een borgenroute, Duitsers zijn gek op routes. We hebben het Unesco-werelderfgoed van de Waddenzee voor de deur. Doe daar wat mee, maak dat beter bekend.'

Koopstromen over de grens

Recente cijfers van koopstromen in de Groninger grensstreek zijn niet beschikbaar. Het Enschedese onderzoeksbureau I&O Research schreef in 2015 wel een rapport over koopgedrag in de grensstreek van pakweg Emmen tot Enschede. Daarin staat dat er steeds meer over de grens wordt gekocht:



Voor de grensgemeenten is de toevloeiing vanuit Duitsland belangrijk voor het draagvlak voor winkelvoorzieningen. Dit belang is sinds 2010 toegenomen. Overigens is ook de afvloeiing naar Duitsland toegenomen. De landsgrens lijkt een minder grote barrière voor koopstromen te zijn geworden.

