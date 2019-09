OM wil celstraf voor stelende en drugsdealende Knoalster

De man wordt verdacht van drugsbezit, drugshandel en diefstal. De officier van justitie hield bij het eisen van de strafmaat rekening met het feit dat de zaak al 2,5 jaar voortsleept.

Vreemde dingen

De politie startte een onderzoek naar de man nadat er was gemeld dat er in- en rond de woning van Knoalster 'vreemde dingen' gebeurden. Zo was het volgens een getuige een in- en uitgaan van vooral jeugdige lui.

Die zouden voornamelijk korte bezoekjes aan het adres van de man hebben gebracht en met drugs weer naar buiten zijn komen. De buurt ondervond daarvan veel overlast.

Speed, XTC, hasj

Daarop besloot de politie een aantal getuigen te horen. Ook werd de woning van de man doorzocht. Er werden zowel soft- als harddrugs aangetroffen. Naast een flesje GHB werden ook XTC-pillen en Speed in beslag genomen en getest op echtheid.

In de tuin van de man stonden potten met hennepplanten, en in de woonkamer stuitte men nog op een plak hasj. Ook de telefoon van de man werd in beslag genomen. Veel van de zaken die daarin vermeld stonden lieten in 'gesprekken' weinig te raden over: koop- en verkoop van verdovende middelen.

Schoon schip

Een aantal van de gehoorde bezoekers bekende drugs bij de man te hebben gekocht. De Knoalster verklaarde bij de politie dat hij de drugs in bewaring had voor een ander. Maar woensdag liet hij via zijn raadsman weten 'met alles schoon schip te willen maken'. Hij bekende het bezit en de handel in drugs.

In november van vorig jaar ging de man ook nog op een ander vlak in de fout: hij stal een BBQ-pakket uit een supermarkt in Stadskanaal. Dat feit bekende hij meteen. Hij had honger gehad, verklaarde hij daarover op het bureau.

Middelenverslaving

De man is uit zichzelf gaan werken aan zijn middelenverslaving, zonder dat hem dat was opgedragen. 'Hij speelt nu open kaart. Zijn gezondheid speelt hem parten. Oordeelt u mild', zei zijn raadsman tegen de rechters.

De man is eerder veroordeeld geweest voor een drugsdelict en voor geweldsmisdrijven.

Uitspraak over twee weken.