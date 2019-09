'Subsidie voor Noorderbad had beter besteed kunnen worden'

Het Rijksmonument is eigendom van de bekende vastgoedondernemer Wim Bulten. Hij bouwt appartementen in het voormalige zwembad in de stad.

Het provinciebestuur heeft een groot aantal Rijksmonumenten in de provincie een subsidie toegekend. In totaal gaat het om een bedrag van 2,5 miljoen euro. Het geld is bedoeld om de monumenten in stand te houden en te restaureren.

Provinciaal geld

'Het gaat hier om provinciaal geld en het is ook een provinciale verantwoordelijkheid', zegt Van der Schaaf. 'Er worden op zich goede dingen met het geld gedaan, maar dat neemt niet weg dat we in deze situatie verbaasd zijn.'

Dit project heeft een dergelijke subside niet nodig. Het is een rendabel project Roeland van der Schaaf

De gemeente Groningen is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de plannen voor het Noorderbad. Van der Schaaf: 'Dit project heeft een dergelijke subsidie niet nodig. Het is een rendabel project waar al heel lang een vergunning voor ligt. Ook zonder subsidie van de provincie zou uitstekend gerenoveerd kunnen worden.'

Verreweg het meeste geld

De subsidie van de provincie gaat onder meer naar kerken, molens en boederijen. En dus naar het Noorderbad van Bulten. Hij krijgt met vier ton verreweg het meeste geld. 'Het is een plan waar we als gemeente zelf op toe hebben gezien en hebben goedgekeurd. Het lijkt niet de beste manier om met overheidsgeld om te gaan.'

De wethouder wil binnenkort met de provincie in gesprek, zo liet hij woensdag tijdens de raadscommissie Ruimte en Wonen weten. 'Niet over de toekenning van deze subsidie, maar wel hoe we soortgelijke situaties in de toekomst kunnen voorkomen.

Huisjesmelker

Van der Schaaf reageerde op vragen van oppositiepartij SP. 'Als er één ondernemer in Groningen is die geen subsidie van de overheid verdiend dan is dat vastgoedondernemer en huisjesmelker Wim Bulten', aldus fractievoorzitter Jimmy Dijk.

