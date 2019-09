Tanja Haseloop neemt afscheid van Westerkwartier: 'Veel zin in nieuwe job'

De fractievoorzitter van de VVD wordt begin volgende maand geïnstalleerd als burgemeester van de Gelderse gemeente Oldebroek.

Haseloop zit sinds 2002 in de politiek. Eerst als assistent van VVD-fractie in Leek, daarna als raadslid, wethouder en fractievoorzitter. Na de herindeling van Leek bij de gemeente Westerkwartier belandde de VVD in de oppositie en werd ze opnieuw fractievoorzitter.

Veel zin

Ze heeft ongelooflijk veel zin in haar nieuwe job. 'Ik vind het een enorme blijk van vertrouwen dat de raad van Oldebroek mij heeft gekozen als burgemeester. Ik ga er alles aan doen doen dat vertrouwen niet te beschamen', zegt ze.

Met de benoeming in de Gelderse gemeente gaat een grote wens in vervulling. Haseloop: 'Ik heb ooit gezegd dat ik nog wel eens burgemeester wilde worden van een niet al te grote gemeente. Oldebroek heeft ruim 23.000 inwoners. Dat past dus precies.'

Voor echtgenoot Rolf Haseloop gaat er ook het nodige veranderen. 'Ons huis in Leek staat te koop. Zodra dat is verkocht verhuizen we naar Oldebroek. Daar ga ik verder met mijn management- en adviesbureau.'

Sollicitatiebrief

Of hij heeft meegeschreven aan de sollicitatiebrief van zijn vrouw? 'Ik heb af en toe meegeluisterd wat er op papier stond en mijn mening gegeven.' En dan lachend: 'Daar heeft ze wel iets meegedaan, want het resultaat mag er zijn.'

Ook Rolf heeft zin in de verhuizing: 'Je laat natuurlijk een hoop achter in Leek, maar Oldebroek is een prachtige plek. Ik hou van wandelen in de natuur en van vissen. Dat kun je daar prima doen.'

Rodermarkt

Geregeld zullen de Haseloops nog in Leek en omgeving te vinden zijn. Rolf: 'Mijn moeder woont in Roden. Met de Rodermarkt en de Pinkstermarkt in Leek zullen we er zeker zijn. In de auto is het een uur en een kwartier, dus zo ver is het nou ook weer niet.'

