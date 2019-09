Lopend Vuur: De e-sigaret is onveilig en moet verboden worden

De Nederlandse longarts Wanda de Kanter pleit in De Telegraaf voor een verbod op de e-sigaret, nadat er in de Verenigde Staten zeker zes sterfgevallen gelieerd zijn aan het gebruik van de e-sigaret.

De longarts zegt in de krant dat de Nederlandse autoriteiten zo snel mogelijk contact moeten opnemen met de Amerikaanse autoriteiten om te zien wat er precies aan de hand is in de VS.

Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) wijst er volgens De Telegraaf op dat Nederland al strengere regels heeft voor de damppijpjes dan de VS, zoals een leeftijdsgrens voor verkoop, een reclameverbod en beperking voor de hoeveelheid nicotine. Blokhuis zegt in gesprek te willen met de Amerikaanse toezichthouder FDA.

De Amerikaanse regering overweegt ondertussen een verbod voor elektronische sigaretten met smaakjes, na de zes doden en honderden zaken van mysterieuze ademhalingsziektes.

President Donald Trump noemde het gebruik van elektronische sigaretten, ook vaping genoemd, een groot probleem waar mogelijk zeer snel iets aan gedaan moet worden.

Miljoenen kinderen in de Verenigde Staten zouden elektronische sigaretten gebruiken.

De e-sigaret is een apparaatje waarin een vloeistof elektrisch wordt verdampt. De damp wordt ingeademd. Bij het gebruik van de e-sigaret wordt ook vaak gesproken over dampen in plaats van roken.

De e-sigaret werd vaak aangeprezen als goed alternatief voor mensen die willen stoppen met roken. Maar moet, zo lang de gezondheidseffecten niet duidelijk zijn, de e-sigaret niet in de ban?

Ons Lopend Vuur:



Praat mee

Wil jij meepraten over ons Lopend Vuur? Deel je mening en toelichting op onze Facebookpagina of laat het telefonisch weten via 050-3188288.

11 september

Woensdag was het alweer achttien jaar geleden dat de aanslagen op het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington plaatsvonden. Ons Lopend Vuur was daarom 'De wereld voelt veiliger na 9/11'. Bijna 93 procent van de 4.096 stemmers was het daarmee eens, 7 procent oneens.