Handige harry's willen profiteren van succes WOAROMDATTEN!?

Sinds de dag van de release, afgelopen dinsdag, werden de clip en de promo's van WOAROMDATTEN!? honderdduizenden keren bekeken.

T-shirts met uitspraken

Wat Aans! sprong daar op in door via hun eigen website t-shirts te verkopen met een aantal uitspraken uit het nummer en de reportage van GeenStijl in Pekela, waar het nummer op gebaseerd is.



Goedkoper

Maar er zijn ten minste twee Groningers die nu ook hun eigen t-shirts verkopen met WOAROMDATTEN!? op de borst. Die worden via Facebook vijf tot zeven euro goedkoper aangeboden. Saillant detail: één van die handelaars is Adriaan Kleve, de man die de uitspraak 'WOAROMDATTEN!?' tien jaar geleden deed in de reportage van GeenStijl, en nu in de single van Wat Aans! zit.

Rik Baptist van Wat Aans! kan er wel om lachen: 'Ze doen maar, kan ons niet zoveel schelen. Mooi toch? Wel zou ik het netjes vinden als mensen ons ontwerp niet één op één overnemen.'

