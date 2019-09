Alert om opnieuw vermist meisje (14)

AMBER Alert verspreidde woensdagavond een Vermist Kind Alert in Noord-Nederland op verzoek van de politie. Die vermoedt dat het meisje in één van de drie noordelijke provincies verblijft.

Zorgelijk

'We hebben inmiddels op meerdere adressen en locaties gezocht, maar tot nu toe hebben we haar nog niet aangetroffen. Dat is zeker zorgelijk, ook gezien haar achtergrond', zegt politiewoordvoerder Leo Wassing.

Eerder vermist

Het is niet de eerste keer dat het meisje wordt vermist. Eind 2017 woonde ze nog in Grootegast. Ze was toen op de bus naar Groningen gestapt en vervolgens spoorloos verdwenen.

Misbruikt

Drie dagen later werd ze gevonden in een huis in Den Haag. Ze was seksueel misbruikt. Hagenaar Raad Al D. werd in 2018 veroordeeld tot jeugddetentie wegens grooming en het onttrekken van het meisje aan het ouderlijk gezag van haar pleegouders.

Met een vriendin

In juli vorig jaar was het meisje opnieuw enkele dagen spoorloos, samen met een vriendin. Ze waren verdwenen uit een behandelcentrum in Leeuwarden en werden in die stad gevonden door een agent.

Spijbelen

Afgelopen maandag ging de 14-jarige met de taxi naar school. Ze is daar uitgestapt, maar niet naar binnen gegaan. Tegen medescholieren zei ze dat ze ging spijbelen.

Informatie gezocht

De politie heeft geen idee waar het meisje kan zijn. 'Vandaar ook dat we hebben gekozen voor een Vermist Kind Alert. We hebben het bericht bovendien gedeeld op Facebook van de politie Westerkwartier en ze staat op politie.nl. Om maar zoveel mogelijk informatie te krijgen van burgers', vertelt Wassing.

'Mocht iemand ook maar iets gezien of gehoord hebben wat met deze vermissing te maken heeft, dan roepen we diegene op om contact met ons op te nemen', vervolgt hij. Dat kan via het telefoonnummer 0800-6070.

Signalement

Het meisje heeft lang sluik haar. Het is bruin met licht geverfde lokken. Ze heeft getekende wenkbrauwen, donkere ogen en is ongeveer 1.60 meter lang.

Ze droeg een zwarte winterjas met ingenaaid ceintuur of aantrekkoordje, een spijkerbroek, zwart strak shirt en witte sportschoenen. Ze had een klein tasje bij zich.

AMBER Alert en Vermist Kind Alert

AMBER Alert Nederland verspreidt AMBER Alerts en Vermist Kind Alerts uitsluitend op verzoek van de politie. Gemiddeld 1-2 keer per jaar stuurt de politie een AMBER Alert uit voor een ontvoerd of vermist kind in direct levensgevaar.

