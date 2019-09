Dit Was De Week: 'Dij kerel is ja nait goud ja'

Is het einde van de gaswinning in onze provincie nu echt in zicht? En doet het vernieuwde Emspark in Leer de Groningse kooplust weer opleven? Vragen te over na deze veelbewogen nieuwsweek.

In Dit Was De Week praten we je elke zaterdag bij over het belangrijkste nieuws uit de provincie.

De bietengeur is terug

Maandag waren boeren al druk in de weer voor de aftrap van de jaarlijkse bietencampagne, die dinsdag officieel van start ging. Duizenden vrachtwagens met ladingen vol suikerbieten rijden af en aan naar Suiker Unie in Hoogkerk. En dat brengt ook de soms weeïge geur met zich mee. Toch hoort het bij onze provincie, vindt bijna 92% van de stemmers in ons Lopend Vuur.



Stikstofuitspraak

Ruim 1100 projecten komen in onze provincie in gevaar door de stikstofuitspraak van de Raad van State. Eén daarvan is de verdubbeling van de N33. Gedeputeerde Henk Staghouwer spreekt van een 'zorgelijke situatie'.



Het probleem is dat het huidige stikstofbeleid niet genoeg bescherming biedt aan natuurgebieden, dus moet het worden herzien. Coalitiepartij D66 stelt zelfs voor om de veestapel te halveren, tot woede van Groningse boeren.

WOAROMDATTEN!?

Haal een grappig filmpje uit het archief, veeg het stof eraf en giet er een modern sausje overheen. De creatieve mannen van Wat Aans dachten precies hetzelfde, en gingen afgelopen week viraal met hun muzikale bewerking van de bekende PowNed-video in Pekela. Op de website Dumpert is dít filmpje inmiddels al meer dan 400.000 keer bekeken.



De beste man die heel het land kennis liet maken met de uitspraak 'Woaromdatten!?', is Adriaan Kleve. Nog dagelijks wordt hij op straat herkend en aan het filmpje herinnerd, blijkt in het volgende interview.



Gaswinning naar nul in 2022

Het was misschien wel het meest besproken nieuws van deze week: de gaswinning in onze provincie stopt in 2022, zeker acht jaar eerder dan gedacht. Minister Wiebes maakte het streven bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

Het leverde daarnaast talloze reacties op. 'Als je doorzoekt, vind je ook wat', zegt Wiebes zelf over de bekendmaking.



Koopjesjagers 'kunnen weer' in Leer

Zo'n tweeënhalfjaar was het gesloten: het winkelcentrum EmsPark in Leer. Afgelopen donderdag ging het park, op twintig minuten rijden van Bad Nieuweschans, weer open. 'We kunnen weer!', zeggen veel Groningers op onze Facebookpagina. Meer dan vijfduizend mensen reageerden.



Wielrenners botsen op groep kinderen

Een ander opmerkelijk bericht deze week was de aanrijding tussen een groep wielrenners en een aantal fietsende kinderen op de Madijk in Eelderwolde. Vier wielrenners raakten gewond. Het roept de vraag op of het fietspad moet worden aangepakt.

Eén van de wielrenners, Erik Plagge, zit op dit moment thuis met gekneusde ribben. Hij laat weten te zijn geschrokken van alle haatreacties op sociale media.



Dodelijk ongeluk in Stadskanaal

De week bracht ook droevig nieuws met zich mee. Laat donderdagavond botst een auto met daarin vier inzittenden tegen een bom op de H.J. Kniggestraat in Stadskanaal. Een 23-jarige man uit Borger en een 23-jarige man uit Buinen komen om het leven.



Een 21-jarige man en 17-jarige jongen uit Borger raken zwaargewond. Het zorgt voor veel verdriet in de omgeving.

De Slotplaat

Vroege vogels werden beloond afgelopen donderdag. Een schitterende zonsopkomst kleurde de hemel prachtig rood.