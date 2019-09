Wat heeft Warffum aan 'overwinning' op NAM?

Een groep inwoners van Warffum kreeg deze week van de rechter gelijk in hun proces tegen de NAM. De rechter oordeelde namelijk dat de omgevingsvergunning niet compleet is zonder milieueffectrapportage. Maar veel schieten de Warffumers er niet mee op.

Door het besluit van de rechter mag de NAM in theorie de dubbele hoeveelheid gas uit dit kleine veld winnen. Niet één, maar maximaal twee miljoen kuub per dag. Hoe dat zit?

'De rechter heeft besloten dat het verlenen van de vergunning opnieuw moet, maar daardoor geldt de oude situatie met het winningsniveau van twee miljoen kuub gas per dag', legt een woordvoerder van het Ministerie van Economische Zaken uit.

'Cynische reactie'

Dit onvoorziene gevolg van het aanvechten van de vergunning leidt tot verbaasde reacties bij de bezwaarmakers. Directeur Stijn van Genuchten van Openluchtmuseum Het Hogeland spreekt van een 'cynische reactie' van het ministerie.

'Dit verbaast mij enorm. Eerder heeft het ministerie, als reactie op onze bezwaren, gezegd dat met deze vergunning de winningscapaciteit werd gehalveerd. Daarmee zou de kans op aardbevingen niet aan de orde zijn. Als ik nu hoor dat ze het winningsniveau verdubbelen, is dat niet anders dan cynisch te noemen.'

Wie vocht de vergunning aan?

De omgevingsvergunning voor het gasveld werd in januari bij de bestuursrechter aangevochten door acht inwoners van Warffum. Zij vertegenwoordigen 375 inwoners van Warffum, Den Andel en omgeving, die gedupeerd zeggen te zijn door de gaswinning. Ook het openluchtmuseum Het Hogeland heeft aardbevingsschade en sloot zich tijdens de zitting in januari aan bij de groep.

In de voet geschoten?

Door de uitspraak van de rechter zou je kunnen concluderen dat de bezwaarmakers zichzelf in de voet hebben geschoten. De NAM zou hierdoor immers méér gas kunnen winnen. Maar zo ziet Erik de Graaf van werkgroep Warffum Alert! het niet.

'Het is niet zo dat de NAM zomaar van één naar twee miljoen kuub kan gaan. Ook omdat het technisch ingewikkelder wordt om het laatste gas eruit te halen. Bovendien hebben ze nog nooit twee miljoen kuub per dag uit de grond gehaald. Zelfs niet toen er nog veel gas in de grond zat.'

Wat doet de NAM?

Het ministerie van Economische Zaken geeft toe dat er sprake is van 'een vreemde situatie'. 'Wij moeten nog bekijken wat wij daaraan gaan doen.'

Grote vraag is of de NAM gebruik gaat maken van de ontstane mogelijkheid om meer dan één miljoen kuub gas per dag te winnen. Het gasconcern reageert als volgt:

'De NAM heeft zelf het verzoek ingediend om één miljoen kuub gas per dag te winnen. Dit past bij het huidige productieniveau.'

Doel nog niet bereikt

Bij Warffum Alert! wordt het succes tegen de NAM niet al te uitbundig gevierd. Het grote doel is immers nog niet bereikt.

'We hebben deze slag weliswaar gewonnen, maar we zijn op enkele punten juridisch in het ongelijk gesteld. Na het kabinetsbesluit om de gaskraan in Groningen vervroegd in 2022 dicht te draaien, gaan we er vanuit dat ook gestopt wordt met de gaswinning uit kleine Groninger gasvelden. Dus ook in Warffum. Dat is nog steeds ons doel.'

