Tweede Kamer kritisch op Wiebes: 'Wij kunnen onze controlerende taak niet uitvoeren'

De stand van zaken rondom de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied is niet inzichtelijk. De Tweede Kamer kan haar controlerende taak daardoor niet uitvoeren, zeggen kritische Kamerleden.

In een debat over de gaswinning in Groningen roepen SP, GroenLinks, CDA, 50PLUS en de VVD minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken op om duidelijk te maken hoe het gaat met de versterking, want de Kamerleden hebben geen idee.

Dashboard

Wiebes had een dashboard toegezegd waarop iedereen de voortgang kan volgen. Het dashboard moet per gemeente inzichtelijk maken in welke fase de versterking zit en daarmee dus duidelijkheid geven over de voortgang. Dat dashboard zou er meteen na de zomer moeten zijn, maar is er nog niet.

De Kamerleden balen daarvan. 'Wij kunnen zo niet controleren', zegt Tom van der Lee (GroenLinks). Agnes Mulder (CDA) vult aan: 'Dit lijkt nergens naar.'

'Er gebeurt gewoon echt helemaal niks', zegt Mulder. 'In het jaar van de uitvoering.' Ze noemt het 'heel slecht' dat het toegezegde dashboard er niet is. 'Ik kan nu onmogelijk volgen wat de vooruitgang is.'

Beloofde jaar van de uitvoering

'We zitten in maand negen van het beloofde jaar van de uitvoering', zegt SP-Kamerlid Sandra Beckerman over de versterking. 'Maar heel veel Groningers merken daar nog niets of heel weinig van.'

Gerrit-Jan van Otterloo (50PLUS) zegt dat 'de informatievoorziening ons nu niet in de gelegenheid stelt' om de voortgang te controleren. 'Dat maakt onze parlementaire, controlerende taak extra lastig.' VVD-Kamerlid Mark Harbers wil ook dat het dashboard komt. 'Zodat voor ons als Kamer het inzicht verbetert.'

Inzicht is essentieel

Wiebes erkende in een Kamerbrief al dat inzicht in de voortgang van de versterking essentieel is.

Het publieke dashboard voor de uitvoering van de versterking is volgens hem uiterlijk op 1 januari 2020 klaar. Wiebes heeft de Kamer ook toegezegd zo snel mogelijk met voortgangscijfers te komen.

