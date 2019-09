Overleven is het doel van Oralek in vijftiende RUN

Oralek is viervoudig winnaar van de RUN. De eerste was in 2008. Daarna won hij in 2010, 2012 en 2014.

De karakteristieke lange paardenstaart wapperde al die jaren 100 kilometer lang door de straten van Winschoten. Zijn stijl van lopen is ook kenmerkend. Hij verbruikt schijnbaar weinig energie, maar is wel snel.

Logeeradres

De 48-jarige Oralek logeert tijdens de RUN al dertien jaar bij de familie Dijk in Winschoten. Vrijdag reed hij vanuit de buurt van Brno naar Winschoten. Daar werd hij uiteraard opgevangen door Bert en Martgriet Dijk. Veel tijd had hij niet in Winschoten. Om zeven uur gaf hij een korte loopclinic in Wagenborgen.

Overleven

Oralek zal de 44ste editie van de RUN niet winnen. 'Het wordt overleven. Ik heb wat knieklachten en ik word ook ouder natuurlijk. Ik ben blij als ik onder de acht uur loop.'

