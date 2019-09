Meteoor gespot boven Groningen: 'Géén meteoriet'

In onze provincie is donderdagmiddag een felle meteoor gezien. Het verschijnsel viel in het hele land te bewonderen en werd veroorzaakt door een ruimterots, die in de dampkring kwam en daar verbrandde.

De steen moet in elk geval groot zijn geweest, want het lichtspoor in de hemel was zo fel dat het boven het zonlicht uitkwam.

De rots zal 50 tot 100 kilometer boven het oppervlak van de aarde zijn geweest toen hij verscheen.



Soms is het ruimtepuin, zoals een deel van een satelliet Marlies van de Weijgaert - sterrenkundige RUG

Meteoor of meteoriet?

'Een meteoriet en een meteoor worden heel vaak door elkaar gehaald. Maar het is pas een meteoriet als het op de aarde terechtkomt', vertelt sterrenkundige Marlies van de Weijgaert van de Rijksuniversiteit Groningen.

'Dus nu is het nog een meteoor. Pas als we een brokstuk vinden wordt het een meteoriet.'

Het hoeft niet altijd een stuk steen te zijn, zegt Van de Weijgaert. 'Soms is het ruimtepuin, zoals een deel van een satelliet.'



We zagen hem door de lucht schieten Wouter Landlust - ooggetuige

Noordoosten

De vuurbol was rond 14.50 uur te zien. Hij bevond zich boven het Duitse waddeneiland Langeoog, ten noordoosten van onze provincie.

Gespot

Ook Wouter Landlust uit Wildervank spotte de meteoor. 'Wij bekeken een tewaterlating in het Winschoterdiep, en toen we terugreden stonden we voor het stoplicht te wachten. Toen zagen we hem door de lucht schieten.'

Ook op sociale media verschijnen meldingen van de meteoor:



Belangrijke informatie

Al die verschillende meldingen leveren voor sterrenkundigen belangrijke informatie op. 'De berichten komen uit het hele land. Daaruit kunnen we opmaken waar de meteoor vandaan komt en waar hij naartoe is gegaan.'

