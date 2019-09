Verdachte poging tot doodslag bij bushalte Ter Apel hoort eis van dertig maanden cel

De man kreeg tijdens de zitting op het hart gedrukt dat hij 'hard afstevent' op een tbs-maatregel.

Bij een bushalte in ter Apel sloeg de verdachte op 1 april van dit jaar een 19-jarige jongen in elkaar. De verdachte had nare dingen gehoord over een maat van hem, en wilde dat eigenhandig rechtzetten. De mannen raakten slaags, waardoor het slachtoffer ten val kwam.

Hoofd als voetbal

Eenmaal op de grond werd het slachtoffer tegen zijn hoofd geschopt. Getuigen verklaarden daarover dat het leek alsof de verdachte het hoofd als een voetbal gebruikte. Tijdens de zitting verklaarde de van oorsprong Kanaalster, dat hij het slachtoffer niet op zijn hoofd wilde raken, maar dat die zich op dat moment net omdraaide.

'Ik ga hier twee jaar voor krijgen'

De verdachte, zo kwam op zitting naar voren, zou in een app-gesprek naar een maat hebben geschreven: 'Ik ga hier twee jaar voor krijgen, die ligt in coma.' Wel meldde hij zichzelf bij de politie. Hij wandelde op één schoen het bureau binnen. Hij was gestruikeld, en daarom was zijn voet zo gezwollen, had hij daar verklaard.

Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis, met een hersenschudding en een hoofdwond.

Deels bekentenis

De man was op het moment van het incident dakloos en zat niet lekker in zijn vel. Hij betuigde spijt op zitting, al bekende hij maar deels wat er was gebeurd. De kans op herhaling wordt matig tot hoog ingeschat. De man is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. De officier hield daar in zijn strafeis rekening mee.

Ripdeal-zaak Foxhol



De man heeft een strafblad van 5 pagina's, waarop een aantal geweldsmisdrijven staan. Hij kwam eerder in beeld bij politie en justitie. Hij had namelijk ook een rol bij de uit de hand gelopen ripdeal aan de Talingstraat in Foxhol in januari 2017. Bij een schietpartij die daarop volgde, kwam de 29-jarige Dennis Bruns uit Musselkanaal om het leven.

In de ripdeal-zaak zijn vier mannen veroordeeld. De toen 23-jarige verdachte, hij was niet de schutter, werd voor zijn aandeel tot drie jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, veroordeeld. Hij was net weer op vrije voeten toen het incident bij het bushokje plaatsvond.

Zijn raadsman vond poging tot doodslag een té zware titel. 'Mishandeling is hier meer op zijn plaats', zei hij. 'En wil de rechtbank geen spat afdoen van het feit, dan nog is dertig maanden veel te gek.'

Uitspraak is over twee weken.

Lees ook:

- Verdachte poging tot doodslag Ter Apel was net weer vrij na twee jaar cel