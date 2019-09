Rienk Mast heeft 'superveel zin' in Amerikaans avontuur met bijzonder rugnummer

Rienk Mast beleefde een zeer succesvolle periode met Donar. In twee seizoenen won hij de landstitel, de beker en de supercup. Daarnaast bereikte hij met de ploeg van coach Erik Braal de halve finale van de Europe Cup.

Tegenslag

Aan het einde van het afgelopen seizoen kreeg hij ineens diverse teleurstellingen te verwerken. Hij verloor achtereenvolgens de finale met Donar -21, raakte flink geblesseerd aan zijn knie (voorste kruisband rechterknie) en verloor de finale met 'het grote' Donar.

'Even vervelend'

'Het is alleen op dat moment zelf vervelend, maar het is niet dat je hoop verliest voor later. Het was even vervelend, maar je weet dat je uiteindelijk wel weer dingen kan gaan doen', relativeert Mast.

Bradley University

Inmiddels studeert hij natuurkunde aan de Bradley University in Illinois, waar hij in totaal ook vier jaar zal basketballen. Mast kijkt vol goede moed richting het komende jaar.

'Ja, superveel zin in. Het is heel jammer dat je zelf niet in het team kan spelen, maar het is wel heel mooi dat je gewoon overal met het team heen kan.'

Niveau is lager

Wat betreft school gaat het voorspoedig met Mast. 'Het is nu nog even wennen om alles in het Engels te doen. Het niveau is hier iets lager dan wat ik vorig jaar deed, dus het eerste jaar zal relatief makkelijk gaan. Daarna hoop ik dat het wel wat moeilijker wordt.'

Onderwaterloopband

Fysiek is het een ander verhaal met Mast. 'En met mijn knie gaat het eigenlijk steeds beter. Ze hebben hier hele goede begeleiding. Met onder andere verschillende oefeningen voor balans. En een onderwaterloopband.'

Geen wedstrijden dit seizoen

'Het zal waarschijnlijk maart of april worden dat ik weer echt met contact kan trainen, en eventueel spelen. Maar dat is al aan het einde van het seizoen hier, dus ik zal dit seizoen geen wedstrijden spelen.'

Redshirt year

Dat betekent dat Mast het komende seizoen zijn zogenaamde 'redshirt year' heeft. 'Als je geen enkele wedstrijd speelt en alleen met het team traint verlies je geen jaar. Je mag daarna gewoon nog vier jaar spelen', licht Mast toe.

Rugnummer 51

Mast heeft rugnummer 51 gekozen, en dat is een nummer met een verhaal. 'Eigenlijk om twee redenen. Nummer vijftien (Mast zijn rugnummer bij Donar -red.) was van een heel goede speler van vroeger, dus dat is 'retired' en kan ik niet gebruiken.'

Gebaar richting Groningen

'Uiteindelijk heb ik nummer 51 gedaan, omdat dat vijftien omgekeerd is, en omdat het ook het oprichtingsjaar is van Donar, dus dat vond ik een mooi gebaar richting Groningen.'

Tot slot wenst Mast de mensen in Groningen sportief gezien een mooi jaar toe. 'Heel veel plezier met het seizoen van Donar. Ik blijf het volgen.'

