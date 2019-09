Pakt FC Groningen met behulp van data eerder een prijs?

Niet alleen het fysieke, maar ook het mentale aspect vormt een belangrijk deel van het onderzoek.

Maar is FC Groningen hierdoor ook in staat om straks eerder een prijs te pakken?



Lading aan informatie

Bij de club wordt al jaren data verzameld over bijna alles wat spelers binnen de lijnen doen. Niet alleen tijdens wedstrijden; ook gedurende de trainingen wordt bijna alles bijgehouden.

Hoeveel loopt iemand? Hoe hard loopt diegene? Hoe beweegt die persoon? De antwoorden op dit soort vragen levert FC Groningen een schat aan informatie op.

Zelfs na de wedstrijd

Vaak wordt na afloop van een training of wedstrijd data verzameld over de mentale gemoedstoestand van de speler. Daar komt een hele lading aan informatie uit, wat dan weer door de begeleidingsstaf geïnterpreteerd wordt, om de prestaties van de speler zo optimaal mogelijk te maken.



We combineren psychologie, bewegingswetenschappen en datawetenschappen Ruud den Hartigh - projectleider

Subsidie

Dankzij een subsidie van 750.000 euro kunnen het UMCG en de RUG in samenwerking met FC Groningen, PSV en Vitesse verder onderzoek doen naar topsportprestaties. 'We willen sporters zo optimaal mogelijk laten presteren', vertelt Ruud den Hartigh. Hij is namens de RUG hoofdaanvrager en projectleider van het onderzoek.

Opkrabbelen

'Veerkracht is bijvoorbeeld heel belangrijk. Als een speler een wedstrijd verliest, of een zware training heeft gehad moet er zo snel mogelijk weer worden opgekrabbeld', zegt Den Hartigh.

Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. 'Dat is natuurlijk voor iedereen weer anders. Wij willen dat inzichtelijk maken voor elke speler. Daarvoor combineren we psychologie, bewegingswetenschappen en datawetenschappen.'



Hoofd performance Wouter Frencken en hoofdonderzoeker Ruud den Hartigh. (Foto: Stefan Bleeker/RTV Noord)

Voetbal en data

Bij FC Groningen wordt al jaren ontzettend veel met data gedaan. Sommige gegevens, zoals een afstand rennen, kunnen eenvoudig worden gemeten. 'Dat soort informatie verzamelen we nu al een jaar of zes, legt Wouter Frencken uit. Hij is werkzaam als hoofd performance bij FC Groningen en al jaren bezig met data in combinatie met voetbal.

'Tijdens de training lopen de spelers met meet- of GPS-vestjes. Dat zegt iets over wat er fysiek op het veld gebeurt.' Andere informatie wordt op een andere manier verzameld. 'Wij vragen een speler bijvoorbeeld hoe goed hij is hersteld van de vorige dag', zegt Frencken.

'Maar ook hoe hij zich voelt na de laatste training. Voelt hij zich beter of slechter dan de dag ervoor? Een speler geeft op al die vragen een cijfer en zo verzamelen we een hele reeks aan gegevens. Stel dat een familielid van een voetballer ernstig ziek is, dan is dat ook bijvoorbeeld weer belasting wat weer effect kan hebben op het herstel van de speler', vervolgt hij.

'De gevarenzone'

Uiteindelijk moet het systeem volledig automatisch te werk gaan. 'De analyse moet de speler als het ware leren kennen', zegt Den Hartigh.



We hopen straks te weten aan welke knoppen we moeten draaien Ruud den Hartigh - projectleider

'Er komt bijvoorbeeld van speler A elke dag informatie binnen. Die data schommelt altijd ergens rond de '6'. Op den duur gebeurt er iets wat die data doet schommelen. Stel dat er iemand ernstig ziek wordt in zijn omgeving. Je kan dan zien dat de speler daardoor in de 'gevarenzone' terecht komt.'

De onderzoekers kunnen zo zien hoe de voetballer daarmee omgaat en hoe lang het duurt voordat hij weer helemaal hersteld is en op zijn oude niveau zit.

Nu nog handmatig

Nu wordt alle data nog handmatig geanalyseerd. Dat kost veel tijd. Ook kan er nog geen trend worden herkend, waardoor de staf vroegtijdig kan ingrijpen.

'We hopen dat we straks in staat zijn om in een vroeg stadium te bepalen aan welke knoppen we moeten draaien om een speler zo lang mogelijk optimaal te laten presteren', zegt Frencken. 'Dat is voor ons als begeleidingsstaf natuurlijk heel interessant.'

'Een optimaler team'

Of al die gegevens de kansen van FC Groningen op een misschien wel nieuwe beker vergroten, valt natuurlijk nog te bezien.

Hoofdonderzoeker Den Hartigh hoopt het in ieder geval van harte. 'Ik denk en ik hoop dat ze hun spelers langer op optimaal niveau kunnen laten spelen. Dat ze minder snel een mentale dip hebben en dit tot betere prestaties leidt. Dan kun je langer je fitste selectie opstellen en heb je mogelijk ook meer kans op een prijs.'

