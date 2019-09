Donar wil (en moet) begroting opkrikken naar zeker 2,5 miljoen euro

Dat zei bestuurslid technische zaken Martin de Vries donderdag in de RTV Noord-podcast De Koffiecorner.

Mister Donar geeft aan dat het halen van de groepsfase van de Champions League een must is.



'Nederlandse competitie niet genoeg'

'Ik haal liever de groepsfase van de Champions League dan een landstitel', zegt hij als hij door Martin Drent voor de keuze wordt gesteld. 'Dat is iets nieuws, een niveau dat we nog nooit eerder hebben gespeeld. Natuurlijk willen we de titel, maar er is meer. De Nederlandse competitie alleen is niet genoeg.'



Geld nodig

Om die ambitie te verwezenlijken moet de begroting flink worden verhoogd, zegt De Vries: 'Je hebt geld nodig, absoluut. Daar zijn we flink mee bezig. Onze businessclub is flink gegroeid en we hebben 1.700 seizoenkaarthouders. Maar als je echt mee wil doen moet je van de huidige 1,8 naar minstens 2,5 miljoen.'



Het is erg moeilijk een partij voor een aantal jaren voor een serieus bedrag aan je te binden Martin de Vries - technisch manager Donar

Nieuwe ambities op papier

De Vries verklapt dat er een nieuw 'visiedocument' in de maak is, waar dat in komt te staan. 'De ambities in het laatste plan hebben we bereikt. Kampioen worden en een stabiele factor in Europa worden. Die 2,5 miljoen moeten we binnen drie tot vijf jaar halen. Dat soort dingen komen in het nieuwe visiedocument te staan. Dat gaat in 2020 in werking.'



Lastig zonder hoofdsponsor

Dat Donar nog steeds geen hoofdsponsor heeft, scheelt een slok op een borrel, weet de technisch verantwoordelijke man: 'De komst van een grote hoofdsponsor zal absoluut helpen, maar het is erg moeilijk een partij voor een aantal jaren voor een serieus bedrag aan je te binden. Basketbal is en blijft nog steeds een vrij kleine sport. Dat lukt je niet zomaar.'



Volgende wedstrijd

Donar begint dinsdag in het Portugese Lissabon aan de vierde poging op rij om het CL-hoofdtoernooi te halen. Daarvoor moet het eerst Benfica uitschakelen. Daarna wacht Mornar Bar uit Montenegro.

