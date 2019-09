Arnold Veeman met Noorderlicht langs Groninger kerken

Liedjes van de Groninger streektaalzanger Arnold Veeman zoals je ze nog nooit eerder hoorde. Geen instrumenten, maar uitsluitend stemmen. 'Veeman in het Noorderlicht', zo heet het programma dat vanaf 22 september te zien is in een aantal Groninger kerken.

Tijdens de actie 'Nederland laat Groningen niet zakken' van Freek de Jonge in 2017 komen ze elkaar voor het eerst tegen, Zanger Arnold Veeman en het Noorderlichtkoor van Judith Lange. Nu presenteren ze samen een nieuw programma.

'Zou wel eens heel mooi kunnen worden'

'Ik had wel eens van hem gehoord maar kende hem verder niet,' vertelt dirigent Judith Lange van het Noorderlichtkoor.



Het was nog nooit in me opgekomen om zoiets met een koor te gaan doen Arnold Veeman - zanger

In de kerk van Godlinze is ze meteen verkocht. 'Ik hoorde hem zingen en ik vond het op allerlei manieren prachtig. Wat hij allemaal met zijn stem kan, de inhoud van zijn liedjes. We raakten aan de praat en we dachten dat het samen wel eens heel mooi kon zijn.'

Koorbewerking van Veeman

In de synagoge van Zuidlaren zijn het koor en de zanger bezig met de laatste repetities voordat ze op tournee gaan. 'Het was nog nooit in me opgekomen om zoiets met een koor te gaan doen,' vertelt Veeman tijdens de pauze.



Niet dat ik gelovig ben, maar het doet me wel wat met me Arnold Veeman - zanger

De componist en arrangeur uit Kloosterburen maakte zelf de koorbewerking van zijn liedjes. 'Ik vind het heerlijk om alleen met vocalen om me heen mijn liedjes te zingen.'

Engelachtigs

Voor Veeman en Lange was het vanaf het begin duidelijk dat ze hun programma in Groninger kerken wilden brengen. 'Kerken zijn natuurlijk gebouwd voor koren,' legt Veeman uit. 'De nagalm, de stemmen, het klinkt er bijna magisch. Het heeft iets engelachtigs. Niet dat ik gelovig ben, maar het doet me wel wat met me als ik die klanken hier hoor.'

'Ik vind ook dat de sfeer van Arnolds liedjes het best tot z'n recht kom in een kleine, intieme ruimte met net dat beetje galm,' vult Lange aan.

Kerktournee

Veeman in het Noorderlicht is onder meer te zien in de kerken van Klein Wetsinge, Noordlaren, Losdorp en Leegkerk. De tour eindigt in de Der Aa-kerk op de dag van de 4Mijl van Groningen.

