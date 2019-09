Anno Wietze Hiemstra draagt nu officieel ambtsketen in Aa en Hunze

De oud-burgemeester van Appingedam kreeg de ambtsketen tijdens een speciale raadsvergadering overhandigd van loco-burgemeester Henk Heijerman, meldt RTV Drenthe.

Toespraken en muziek

Tijdens de vergadering werd Hiemstra toegesproken door commissaris van de Koning Jetta Klijnsma, voorzitter van de vertrouwenscommissie Bertus Reinders en loco-burgemeester Heijerman.

Er was muziek van de zussen May and June uit Assen. Ze zongen de liedjes 'Hier kom ik weg' van Daniel Lohues en 'Window of my Eyes' van Cuby and the Blizzards.



Ondermijning. Bedreiging. Ook dan moet je er staan Jetta Klijnsma - Drentse commissaris van de Koning

'Mensenmens'

Jetta Klijnsma benadrukte dat de vertrouwenscommissie goed werk heeft geleverd met de aanstelling van Hiemstra.

'Anno Wietze brengt als voormalig wethouder van Hoogeveen en waarnemend burgemeester in Appingedam een schat aan ervaring mee. Aa en Hunze krijgt een echte burgervader. Een mensenmens, maar ook een krachtig bestuurder en iemand met visie op de toekomst.”

Klijnsma waarschuwde Hiemstra ook. 'Je krijgt niet alleen met de mooie dingen te maken. Ondermijning. Bedreiging. Ook dan moet je er staan.'

Op de kaart zetten

Hiemstra gaf aan erg veel zin te hebben in de klus in Aa en Hunze. 'Al wekken alle mooie woorden van vanavond ook wel erg hoge verwachtingen', zei hij nadat hij de ambtsketen had ontvangen. 'Ik wil stimuleren en aanjagen en wil Aa en Hunze op de kaart zetten.'

Reis door de gemeente

Hiemstra werd vandaag samen met zijn partner opgehaald voor een reis door de gemeente. Na een lunch in Schoonloo, ging het via Grolloo, Nooitgedacht en Eext richting het gemeentehuis in Gieten.

Hiemstra wil de aankomende maanden verder reizen door de gemeente. Hij wil kennismaken met inwoners, ondernemers en dorpen en hoopt zaken te horen die hij kan gebruiken in zijn werk als burgemeester.

Tijdens de reis wil hij in ieder geval twintig locaties aandoen. De reis duurt tot en met december en wordt afgesloten tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst.

