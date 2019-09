Midden-Groningen over gevoelig dossier duurzame energie: 'Er moet draagvlak zijn'

De raad van de gemeente Midden-Groningen had het donderdagavond over een gevoelig onderwerp: duurzame energie. Dat ligt gevoelig, vanwege het toekomstige windpark bij Meeden.

De raad bespreekt de eerste aanzet voor de zogenaamde 'Regionale Energiestrategie'. In die strategie komt te staan hoe er in Groningen invulling wordt gegeven aan de nationale klimaatdoelstellingen. Dan gaat het ook over wind- en zonneparken. In 2030 moet namelijk bijna de helft minder CO2 vrij komen in vergelijking met 1990.



Draagvlak

Opvallend is dat het woordje 'draagvlak' veel wordt genoemd. Bijna alle raadsleden zijn het er wel over eens: er moeten maatregelen komen om de klimaatverandering tegen te gaan, maar ook moet er draagvlak zijn voor die maatregelen.

Ieder raadslid heeft zo zijn eigen invulling hoe er voldoende draagvlak gecreëerd kan worden. 'Wij vinden dat inwoners moeten meeprofiteren', zegt Anja van Duren van de Partij van de Arbeid. 'Ook vinden we dat burgers overal bij betrokken moeten worden.'

VVD'er Sharon Min deelt de visie over dat laatste: 'Je moet de inwoners goed meenemen, goed compenseren en laten participeren. Op die manier kunnen ze achter de plannen staan.'

De liberaal wil dat inwoners al kunnen meedenken tijdens de ontwikkelingsfase van een wind- of zonnepark. 'Communicatie is daarbij heel belangrijk.'



Rol raad scherper

Over het algemeen zijn de raadsleden positief over de eerste opzet van de regionale energiestrategie. Toch wil PvdA'er Van Duren namens de gemeenteraad een flink stempel drukken op het plan.

'We gaan ons beraden op een motie. Wat er precies in staat weet ik nog niet, maar we willen de rol van de raad wat scherper stellen', vertelt Van Duren.

Wethouder Peter Verschuren vindt dat prima: 'Het is een belangrijk onderwerp. In het plan staat dat draagvlak ook erg belangrijk is, want we moeten niet weer van die toestanden hebben die we in Meeden gehad hebben', zo legt hij uit.

Volgende week stemt de gemeenteraad over de motie van de PvdA'er en ook over de eerste opzet van de regionale energiestrategie.

