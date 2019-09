Dit weekend in Groningen: Open Monumentendag, Dollardfestival en ReitdiepPOP

Het is weer weekend. Altijd al eens in dat ene mooie gebouw of huis willen kijken? Het is Open Monumentendag, dus grijp je kans.

Verder kun je onder meer zeehonden kijken, door de modder rennen en genieten van het allereerste Groningse Letterenfestival.

Open Monumentendag

Kijken op plaatsen waar je normaal niet kunt komen? In Stad kun je op talloze plekken terecht: in kerken, gasthuizen, kloosters, watertorens en oude pakhuizen. Onder meer het provinciehuis, het stadhuis en zwembad de Papiermolen openen de deuren.

Het thema dit jaar is 'Plekken van plezier'. Ook buiten Stad is veel te doen, onder meer in Ten Boer, Garmerwolde, Woltersum, Middelbert, Noordlaren, Dorkwerd, Haren en Ten Post. Kijk hier voor een overzicht.

Dollardfestival

Zeehonden van dichtbij bekijken, je eigen brood bakken, vogels spotten vanuit de vogelkijkhut aan de rand van polder Breebaart en wadmonsters door een microscoop bekijken.

Het kan allemaal zondag, te beginnen bij het bezoekerscentrum Dollard in Termunten. Meer informatie vind je hier.

(Foto: Martha de Jong-Lantink / Flickr Creative Commons)



MudGrunn

Obstakels, een prachtige route en ploeteren door de modder. Wie bang voor viezigheid is, heeft hier niets te zoeken.

Deelnemers laten zich van de meest 'roege' kant zien tijdens de MudGrunn in Ter Apel. Inschrijven kan helaas niet meer, kijken natuurlijk wel.

RUN Winschoten

Ietsjes langer, namelijk 100 kilometer, is de wegwedstrijd die dit weekend begint en eindigt in Winschoten. De RUN is de oudste ultraloop van Nederland.

Je kunt ook kiezen voor de 'kortere' afstand van 50 kilometer. En kijken mag natuurlijk ook.

RietdiepPOP



In de Reitdiephaven is het weer tijd voor ReitdiepPOP. Is het een groot buurtfeest of een klein festival? Maakt niet uit, gezellig wordt het in elk geval.

Onder meer Cashmyra, ALLOWAY, de Memphis Maniacs en feestband KaramBAM! tereden op. Verder is er een barbecue en kun je je fiets pimpen. Kijk hier voor het volledige programma.

Een impressie van vorig jaar:



Jeu-de-boules-toernooi Stadspark

Zaterdag organiseert het Institut Français in samenwerking met de Pétanque club Près le But een jeu-de-boules-toernooi.

Inschrijven kan niet meer, kijken wel. Informele sfeer met een hapje en drankje aan de rand van de vijver in het Stadspark.

Zeevrouwen de Musical

Dit weekend is een van de laatste kansen om deze musical te zien. Maar liefst vier keer op vier verschillende plaatsen: Kollum, Munnekezijl, Vierhuizen en Zoutkamp.

Zeevrouwen de Musical vertelt het verhaal van vijf vrouwen met vijf verschillende karakters die af worden gesloten van hun bron: de zee.

Letterenfestival

Het allereerste Groningse Letterenfestival belooft veel gezelligheid, literatuur en hapjes en drankjes. Daarnaast wil de RUG ook laten zien dat alfawetenschappen dynamisch, innovatief en relevant zijn.

Met mini-lezingen, workshops, muziek, wetenschappelijke experimenten en rondleidingen door het faculteitsgebouw en nog veel meer.

Fijn weekend!