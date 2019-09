Duikexpeditie laat zien dat problemen na containerramp nog niet voorbij zijn

De negendaagse expeditie is georganiseerd door Stichting Duik De Noordzee schoon in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds en Stichting De Noordzee.

In de nacht van 1 op 2 januari 2019 verloor het schip MSC Zoe 342 zeecontainers in de Noordzee boven de Waddeneilanden. Daarvan liggen er nog 47 op de zeebodem.

Vanuit Scheveningen

Het expeditieteam bestaat uit marien biologen, amateurarcheologen, ecologen, fotografen, filmers en duikers. Vorig weekend is het schip vertrokken uit Scheveningen en vaart nu boven de eilanden langs. Daar waar waarschijnlijk nog troep ligt afkomstig van de MSC Zoe.



Ook Klaas Koch uit Zuidbroek van wrakduikteam Zeester was mee. 'Ik heb aangegeven waar wij al gedoken hebben en er waarschijnlijk geen spullen meer liggen. Wij duiken regelmatig op wrakken en komen ook al die rotzooi tegen. Dat nemen we dan ook mee naar boven', vertelt Koch. Hij is twee dagen op het schip geweest om te assisteren.

Tijdens de expeditie is op verschillende locatie afval geborgen. Waarschijnlijk afkomstig van de MSC Zoe. 'Er kwam weer van alles boven. Pannen, reiskoffers, kinderjassen en automaterialen. Nog heel veel troep', vertelt Koch.

Duikers halen troep omhoog (Foto: Stichting Duik de Noordzee Schoon)



'De duikers hebben de troep verzameld, die dan met een haak en touw naar boven wordt getakeld. Want een duiker moet zijn handen vrij houden. Anders spoel je weg met een stroming. Als wij troep opduiken dan doen we dat met hefballonnen gevuld met lucht en daaraan de troep'.

Het duikwerk kan alleen worden gedaan door zeer ervaren sportduikers, gezien de omstandigheden. Er is in het koude en stromende zeewater gedoken tot wel 45 meter diepte in koud en stromend water. Koch heeft zelf niet gedoken maar zag hoe de weersomstandigheden niet ideaal waren voor de duikers. 'Er stond een vervelende wind en hoge golven. Dat is vervelend voor de duikers om dan in en uit het water te komen', vertelt Koch.

Rotzooi op de zeebodem (Foto: Stichting Duik de Noordzee Schoon)



Opbrengst: 250 kg afval

Met de expeditie willen de organisaties aantonen dat het probleem nog lang niet is opgelost. Ze pleiten voor professioneel onderzoek naar de ecologische impact van een dergelijk voorval en structurele beleidsaanpassingen om soortgelijke rampen in de toekomst te voorkomen. Het team vermoedt dat er nog zo'n 400.000 tot 800.000 kilo afval in de zee boven de Waddeneilanden ligt.

De 'oogst' wordt bekeken (Foto: Stichting Duik de Noordzee Schoon)



De initiatiefnemers roepen ook de rederij op om veel meer verantwoordelijkheid te nemen bij het opruimen van de troep. Ze vinden dat slechts een fractie van de beloftes is nagekomen.

De expeditie duurt nog tot en met zondag. Dan meert het schip de Cdt. Fourcault, met al het geborgen afval, aan in de haven van Scheveningen.

Een opgedoken koffer (Foto: Stichting Duik de Noordzee Schoon)



Lees ook:

- Lees hier alles over de containerramp met MSC Zoe