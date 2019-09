'Met een doorgang in je schutting kunnen egels wegen vermijden'

Riet Schouten verzorgt de egels in haar egelopvang extra goed tijdens de hitte (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Ook in Groningen worden komend weekend weer egels geteld. Dat gebeurt in het kader van de landelijke egeltelling van de Egelwerkgroep Nederland. Doel is om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over diertjes.

Door: Wietse Dik

Met de verzamelde informatie wil de werkgroep ervoor zorgen dat egels weer in aantal toenemen.

Steeds minder egels

'We houden sinds 1994 bij hoe het gaat met de egel en hoeveel er zijn. Dat aantal neemt af,' vertelt Merel Klaarmond, coördinator Egelwerkgroep Nederland.

'Wat we zien is dat egels steeds meer in steden waargenomen worden. Omdat natuurgebieden steeds meer krimpen zoekt de egel verder. Met alle gevolgen van dien.'

Opvang

Dit ziet Riet Schouten, eigenaresse van de egelopvang in Bellingwolde, dagelijks. 'Ik merk dat er steeds meer egels binnenkomen. Die zijn vaak ernstig verzwakt en zitten onder de parasieten.' Volgens Schouten sterven veel van deze egels nog dezelfde dag.

'Ook komen er veel jonge egels binnen. Dan is de moeder in een zoektocht naar voedsel overreden of heeft ze haar jongen verlaten.' De opvang helpt de egels er weer bovenop om ze vervolgens weer vrij te laten in de natuur.

Maak doorgang in schutting

Volgens Merel Klaarmond is het grootste knelpunt voor de egel de snelweg. 'We onderzoeken nu welke wegen de grootste boosdoeners zijn, snelwegen of 30 kilometerzones.'

Volgens Klaarmond is er een goede oplossing voor dit probleem: 'Als mensen doorgangen maken in hun tuinschutting kunnen egels door de tuinen heen kruipen en zo de wegen vermijden.'

Egelvriendelijke tuin

Andere oplossingen zijn natuurgebieden uitbreiden en faunaduikers, doorgangen onder wegen, aan te leggen. Volgens Klaarmond kunnen mensen met een tuin egels helpen door wat compost te laten liggen.

'Als je dit een beetje nat maakt, dan komen er wormen naar boven en dat is voedsel voor de egel. Een insectvriendelijke tuin is een egelvriendelijke tuin.'

Nattevingerwerk

Riet Schouten van de egelopvang vindt egels tellen nattevingerwerk. 'Als het droog is hoor je wel bladeren ritselen, maar als het nat is dan ben je dat ook kwijt. Daarnaast zijn egels snel, die spot je niet zomaar. Ik denk dat de uitkomsten niet honderd procent gaan kloppen.'

Schouten is ervan overtuigd dat de egel zich uiteindelijk wel redt. 'De egel loopt al langer op de wereld dan de mens.' Merel Klaarmond maakt zich wel zorgen:'Ik denk dat veel mensen de egel voor lief nemen, maar als we nu niets veranderen dan kan het maar zo zijn dat de egel straks niet meer te redden is.'