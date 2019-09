Gevallen wielrenner schrikt van reacties: 'Alsof we daar als hufters rondfietsten'

De Madijk in Eelderwolde (Foto: ProNews)

Stadjer Erik Plagge is één van de gevallen renners. Hij zit door het ongeluk thuis met een ontzette heup en gekneusde ribben.

'Drie van ons moesten zelfs naar het ziekenhuis. Ze hebben onder meer sleutelbeenbreuken en gebroken ribben opgelopen.'

Breeduit over fietspad

Plagge fietst donderdagavond met zeven clubgenoten van fietsclub Kop d'r veur over de Madijk, een fietspad langs natuurgebied de Onlanden.

'We fietsten zoals altijd keurig in een lint achter elkaar en zagen al een groep jonge meisjes aankomen. Ze fietsten breeduit op het fietspad. We belden, maar daar reageerden ze niet op. Pas toen we 'hé, pas op!' schreeuwden, leken ze iets dichter bij elkaar te gaan fietsen.'

Een valpartij blijkt echter niet meer te voorkomen.

'De eerste van onze groep kon nog uitwijken, de tweede schoot de berm in en kon nog weer terug naar het fietspad komen. Ik vloog ook de berm in, maar ging onderuit. De rest volgde.'

Wielrenners werken als rode lap op een stier Erik Plagge - Gevallen wielrenner

'Oprotten met dat racen'

Het nieuws over het ongeluk zorgt voor meer dan vierhonderd reacties op Facebook. Een enkeling betuigt steun aan de gewonde fietsers, maar het gros van de mensen schiet met scherp op de wielrenners. 'Oprotten met dat racen op de openbare weg. Daar is de weg niet voor', is de teneur.

Wanneer Plagge die reacties vanochtend onder ogen krijgt, schrikt hij zich rot.

'De suggestie wordt gewekt dat wij daar als hufters rondfietsten. Ik herken de discussie zeker en denk ook wel dat er individuele fietsers en groepen zijn die zich misdragen. Maar het wordt je niet makkelijk gemaakt. Je hebt ouderen op e-bikes die plotseling stil staan of keren, kinderen met oordopjes in die niets horen. Dat zorgt wel voor wat strijd.'

Fietspad te smal?

In de stelling van Leefbaar Tynaarlo dat het fietspad te smal en daardoor te gevaarlijk is, kan Plagge zich niet goed vinden.

'Iedereen moet gewoon goed opletten. Je kunt het fietspad tien keer zo breed maken, maar dan gaan ze ook brederuit fietsen. Het zal iets oplossen, maar met name het gedrag zal moeten veranderen.'

Afgesneden

De gevolgen van de strijd met andere weggebruikers merken Plagge en zijn fietsmakkers tijdens hun wekelijkse trainingen geregeld, zegt hij.

'Dan fietsen we op een rustige boerenweg en komt er ineens een auto met veel snelheid op ons inrijden. Of we worden afgesneden. Wielrenners werken als rode lap op een stier.'

Waarom dat is? 'Ik begrijp het nog enigszins als je als automobilist een keer een vervelende ervaring hebt gehad. Maar wij proberen altijd zeer netjes te fietsen. Als we georganiseerde fietstochten doen, willen we daarom ook niet dat anderen aansluiten.'

