Ruim 1100 projecten in Groningen onder vergrootglas door stikstofuitspraak

Om onrust te voorkomen houdt de provincie de lijst met projecten geheim.

Zorgelijk

'Het is natuurlijk zorgelijk', zegt Staghouwer. 'Aan de andere kant: we werken aan een oplossing. We hopen dat we er de komende weken vorm en inhoud aan kunnen geven.'

'Het betekent niet dat al deze projecten niet door kunnen gaan, het betekent alleen maar dat we goed moeten kijken naar het verlenen van een vergunning en de ruimte die dat op het gebied van stikstofuitstoot met zich meebrengt. Dat moeten we in kaart brengen.'

Hoe zijn de problemen ontstaan? De Raad van State zette in mei een streep door het Nederlandse stikstofbeleid. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) biedt niet genoeg bescherming aan Natura 2000-gebieden, zo oordeelde de RvS. De gevolgen van die uitspraak hebben we voor je op een rij gezet.

Twee natuurgebieden geraakt

Ondanks de lijst van 1125 projecten, komt Groningen er relatief gezien goed vanaf in vergelijking met andere regio's.

'We hebben twee Natura 2000-gebieden: Lieftinghsbroek en het Waddengebied.' Dat zorgt er volgens de provinciebestuurder voor dat er weinig stikstofuitstoot hoeft te worden gecompenseerd, omdat er maar twee erkende natuurgebieden worden geraakt door de uitstoot.

Extra maatregelen

'In die zin worden we niet zo heel erg getroffen. Maar goed, we hebben wel een aantal projecten waarop we wat extra maatregelen moeten gaan nemen. Hoofdpijn heb ik er nog niet van, maar het is wel een uitdaging.'

De grote Rijksprojecten die in onze provincie onder een vergrootglas liggen, zijn onder andere de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam en de verbouwing van de Penitentiaire Inrichting in Ter Apel. Verder meldt de gemeente Oldambt dat de bouw van de Blauwe Loper en de bouw van nieuwe woningen in Blauwestad onder de stikstofuitspraak vallen.

Volgens Staghouwer heeft de stikstofuitspraak geen gevolgen voor de aanpak van de Zuidelijke Ringweg.

Overleg met provincies

Toch moet Groningen in gesprek met de elf andere provincies over de aanpak van het probleem. Dat gaat komende donderdag en vrijdag gebeuren tijdens het Interprovinciaal Overleg. Later dit jaar volgt een advies aan het Rijk onder leiding van oud-minister Johan Remkes.

'Het is een landelijk probleem, er moet een fundamentele discussie gaan plaatsvinden', meent Staghouwer.

'Maar het gaat ook over de wet Natuurbescherming, daar gaan de provincies over. Ik word daar in mijn verantwoordelijkheid op afgerekend. Ik moet een goede keuze maken. Natuurlijk strijd ik voor Groningen, maar ik kan me voorstellen dat we als provincies met elkaar goede oplossingen moeten bedenken.'

Nieuwe rekenmethode op komst

Voor een deel van de 1125 projecten is er mogelijk een alternatief. Het kabinet lanceert maandag de AERIUS Calculator, een nieuwe rekenmethode voor de uitstoot van stikstof.

Initiatiefnemers kunnen met deze nieuwe rekenmethode berekenen of hun project alsnog een vergunning kan krijgen.

