Schokker kijkt niet op haar horloge bij de RUN van Winschoten

De Friezin won in een verbazingwekkende tijd de RUN van Winschoten iets meer dan acht uur.

Kampioene

Bovendien werd ze door haar zege Nederlands kampioene. De voorbereiding was 'houtje touwtje'. Twee weken voor de RUN twijfelde ze nog of ze wel mee zou doen in Winschoten. Een paar dagen voor de ultraloop over 100 kilometer schafte ze nog nieuwe schoenen aan voor een betere demping.

Lopen op gevoel

Twaalf maanden later staat Schokker, die werkt in het UMCG in Groningen, weer aan de start in de Rozenstad. Tien keer tien rondjes, als het kan elke keer tussen de 40 en 50 minuten. Een schema heeft ze niet echt, ze loopt op gevoel. Ze spot een beetje met de wetten van het ultralopen.

'Goede ultralopers beginnen rustig aan en proberen dat zo lang mogelijk vol te houden. Ik geloof daar niet zo in dus ik ga weer op mijn gevoel af. Ik probeer niet te veel op het horloge te kijken.' vertelt Schokker.



Als er geen concurrentie is, ga je onbewust toch minder snel lopen Hinke Schokker - ultrarunner

Ze is net over de finish van de Proostmeerloop in Wagenborgen. Ze loopt een tijd van net onder de 38 minuten op de tien kilometer.

Persoonlijk record

Het is een test voor de RUN, al hecht ze er niet zo veel waarde aan. 'Een tien kilometer is iets heel anders dan 100 kilometer.' slaat ze de spijker op de kop. 'Ik was toevallig uitgenodigd om hier te komen en ik loop graag elke week een wedstrijd. Hoopgevend is het wel, want de tijd die ik hier loop is net aan een persoonlijk record.'

Favoriet

Met dat gevoel gaat ze zaterdag om negen uur van start in de RUN. Ze is favoriet om haar nationale titel te prolongeren.

De concurrentie is wel een stuk groter en beter dan in de editie van vorig jaar. 'Dat is alleen maar beter, want als er geen concurrentie is, ga je onbewust toch minder snel lopen.'

