Gewijzigd FC Groningen op jacht naar punten tegen VVV

FC Groningen neemt het morgen in de Koel op tegen VVV. FC Groningen trainer Danny Buijs voert waarschijnlijk enkele wijzigingen door in zijn basis ten opzichte van de laatste wedstrijd tegen Heracles (1-2).

Zoals het nu lijkt gaan Ahmed El Messaoudi en Charlison Benschop hun basisdebuut in Venlo maken. Dat gaat hoogstwaarschijnlijk ten koste van Mo El Hankouri en Kaj Sierhuis. Ajdin Hrustic zakt waarschijnlijk een linie terug.

Ritme

'Je zit nu niet in een ritme. We hebben de laatste tijd slechts een paar wedstrijden gespeeld', zegt FC Groningen trainer Danny Buijs. 'Ahmed El Messaoudi en Charlison Benschop hebben in die periode stappen gemaakt. Er gaat her en der wel wat veranderen morgen', laat de oefenmeester doorschemeren.



Ik vind dat Kaj in een minder fase zit Danny Buijs - trainer FC Groningen

Aan de linkerkant van de verdediging krijgt Bart van Hintum waarschijnlijk de voorkeur boven Amir Absalem. Spits Kaj Sierhuis gaat hoogstwaarschijnlijk voor het eerst dit seizoen vanaf de bank beginnen.

Mindere fase

Buijs wil het nog niet helemaal bevestigen, maar verwacht meer van de spits. 'Ik vind dat Kaj in een minder fase zit. Dat is helemaal niet erg, maar wel de realiteit. Zijn een paar wedstrijden geweest waar hij wel goede kansen heeft gehad, maar niet heeft gemaakt. De laatste wedstrijd heeft hij mindere kansen gehad.'

Twijfel

Volgens de trainer ligt dat ligt aan het team, maar ook aan Sierhuis zelf. 'Op dit moment is het nog niet aan de orde om met twee spitsen te gaan starten. Dan weet ik al dat ik twee wissels kwijt ben. Daar zullen ze zelf anders over denken, maar in mijn optiek zijn ze nog niet in staat om negentig minuten een bepaald niveau te halen. Er is ook niks met een concurrentiestrijd.', aldus de trainer.



Het is ook de realiteit dat het soms wat beter moet Danny Buijs - trainer FC Groningen

Wedstrijd tegen Jong Cyprus

Afgelopen week won Jong Oranje, met een aantal FC Groningen spelers in de gelederen met 5-1 van Jong Cyprus. Daarbij maakte Sierhuis een doelpunt op aangeven van Deyovasio Zeefuik.

'Dat was mooi voor de jongens. Voor Deyo was het een lekkere wedstrijd omdat hij 87 voorzetten heeft kunnen trainen. Voor Kaj was het ook mooi. Hij had ook een goede assist met een goede loopactie en daarna zit hij er goed bij. Die jongen heeft ook kwaliteiten, maar het is ook de realiteit dat het soms wat beter moet.'

Overige spelers

Ramon Pascal Lundqvist begint zaterdag vanaf de bank. De middenvelder viel geblesseerd uit tegen AZ en zit al bijna een maand in de ziekenboeg. Hij is weer bijna fit, maar een basisplaats komt nog te vroeg. Verder zijn Samir Memisevic, Michael Breij en Gabriel Gudmundsson afwezig vanwege ziekte en blessures.

