Stad gaat armoede te lijf: 'mogelijk gaan we schulden kwijtschelden'

De gemeente Groningen gaat ervaringsdeskundigen inzetten om de armoede in de stad en dorpen eromheen tegen te gaan. 'We willen de armoede-overdracht van ouder op kind doorbreken', zegt wethouder Matthias Gijsbertsen (GroenLinks).

Armoede is een probleem in de gemeente Groningen: bijna negentien procent van de inwoners heeft minimaal een jaar te maken met een laag inkomen. Ruim elf procent van de inwoners heeft dat al vier jaar of langer.

Armoede hoort er niet bij

Armoede is, zegt Gijsbertsen zelf, iets wat er al sinds jaar en dag is. Maar dat betekent niet dat het er volgens de wethouder ook 'gewoon bij' hoort.

'Eén op de zes kinderen in Groningen groeit op in armoede. We zijn één van de rijkste landen ter wereld en we hebben echt een groot probleem. Als we niet in staat zijn om daar een antwoord op te bieden, dan zijn we als politiek en als samenleving niet goed bezig.'

Zelf in de schulden gezeten

De ervaringsdeskundigen die de gemeente gaat inzetten, hebben zelf schulden gehad. Ze hebben elf uitgangspunten opgesteld voor de gemeente, met als leidraad dat er niet over maar met mensen die schulden hebben gesproken moet worden.

'Bovendien moeten we niet meer voor iedereen alles op dezelfde manier blijven doen', zegt Gijsbertsen. 'Een zzp'er met schulden kan een heel andere achtergrond hebben dan iemand die laagopgeleid is of weinig verdient.'

Schulden opkopen

Gijsbertsen wil om inwoners te helpen onder meer schulden gaan 'opkopen'. In zo'n situatie neemt de gemeente schulden over van andere schuldeisers.

Doel is dat mensen die schulden hebben nog maar bij één instantie, de gemeente dus, hoeven af te lossen. 'Je maakt het voor mensen op die manier simpeler. Je blijft afbetalen, maar het wordt eenvoudiger.'

Kwijtschelden

De gemeente wil sommige schulden misschien zelfs kwijtschelden. 'We gaan volgend jaar uitzoeken onder welke voorwaarden we dat eventueel kunnen doen. Door schulden kunnen mensen soms bijvoorbeeld niet aan een opleiding of werk beginnen. Als schulden in de weg staan van iemands ontwikkeling, gaan we kijken of kwijtschelden mensen kan helpen.'

Bezuinigingen

De financiële situatie van de gemeente, die niet bepaald rooskleurig is, moet het armoedebeleid niet in de weg gaan staan.

'Natuurlijk zijn er bezuinigingen, dus we moeten overal scherp naar kijken. Maar we willen de top 3 van gemeenten met de meeste armoede uit, dus we gaan hier mee door.'