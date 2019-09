Voorwaardelijke straf voor stelen van penningen met 'grote historische waarde'

Een 35-jarige man uit Pieterburen is voor het stelen van drie penningen uit het Veenkoloniaal Museum in Veendam veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twee maanden.

De officier had een werkstraf van 90 uur geëist tegen de oud-Veendammer, maar daar ging de rechtbank niet in mee.

De penningen, met een grote historische waarde, werden op 8 augustus vorig jaar gestolen. Op camerabeelden was te zien dat de man in de avonduren aan kwam fietsen en wat rondscharrelde bij het museum. Hij kwam het gebouw binnen door een ruit in te slaan met een staaf.

Ruit kapot

De politie was snel ter plaatse. Agenten zagen dat een deur was geforceerd en dat een ruit was gesneuveld. Na lang rondkijken trokken ze de conclusie dat er niemand in het gebouw was. Wel werd een fiets in beslag genomen die achter het museum stond. Die stond niet op slot. Dit bleek de fiets van de inbreker.

Verstopt in museum

De penningdief had in de gaten dat er andere mensen in het gebouw waren en daarom had hij zich verstopt. Hij verdween later met de penningen op zak.

Het museum deelde foto's van de vermiste penningen op Facebook. Een week na de diefstal werden deze in een envelopje bij het politiebureau ingeleverd. 'Dat heeft een kennis van mij gedaan', zei de penningdief tegen de rechter.

Geen verzamelaar

De man is geen verzamelaar van oude objecten en heeft geen voorliefde voor oude munten, verklaarde hij. Wel was hij ten tijde van de diefstal onder invloed van verslavende medicatie, dakloos en was hij in de war geweest. Hij kon zich weinig herinneren van zijn museumbezoek.

Blijvend hulp nodig

De politie kwam de dader uiteindelijk op het spoor dankzij dna-sporen op het kapotte raam van het museum. Volgens deskundigen heeft de oud-Veendammer blijvend hulp nodig om 'tussen de lijntjes' te blijven.

De rechter stelde dat een gevangenisstraf voor de man zou betekenen dat hij zijn huis in Pieterburen verliest. 'En het is maar de vraag of hij een werkstraf uitvoert.' Daarom kwam zij met een forse voorwaardelijke celstraf.

De man is vaker veroordeeld geweest voor diefstallen.

