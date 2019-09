'Overleven' doet belevenissen Soldaat van Oranje verbleken

In de Martinikerk in de Stad Groningen werd vrijdagavond tijdens een bijzondere ceremonie het eerste deel van de driedelige boekenserie 'Overleven' van Ynskje Penning uit Haren aangeboden aan vice-admiraal Rob Kramer.

In het boek verteld Penning de belevenissen van haar vader en zes andere mariniers tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Marinier Frans van Staalduinen

Pennings vader, de marinier Frans van Staalduinen, was voor de oorlog als marinier gestationeerd op Curaçao. Zijn diensttijd zat er bijna op toen de oorlog uitbrak en hij in het leger moest blijven.

In het boek reist hij als Frank van Yzerbergen gedurende de oorlog de wereld rond met (staats)geheime post voor de regering in ballingschap, voor de geallieerden en het koninklijk huis. Hij stak diverse keren de Atlantische Oceaan over tijdens de Battle of the Atlantic. Hij verrichtte geheime missies, werd enkele keren getorpedeerd en fungeerde als informant voor de geallieerde Geheime Diensten.

Mengvorm

Wat er tijdens deze missies gebeurt wordt door Penning beschreven in wat zij zelf noemt 'een mengvorm van non-fictie en fictie'. Pennings vader kon volgens haar 'boeiend anekdotes vertellen over hem en zijn collega mariniers, maar wilde hij nooit over zijn geheime opdrachten vertellen'.

Levenslange zwijgplicht

Volgens Penning omdat hij als marinier een levenslange zwijgplicht had. Van de zeven mariniers overleefden slechts twee de oorlog.

Het resultaat is een boeiend boek waarin de avonturen van Frans van Staalduinen de belevenissen van Soldaat van Oranje, Erik Hazelhoff Roelfzema, bij tijd en wijle doen verbleken. Maar helaas zijn die belevenissen grotendeels oncontroleerbaar.

Documenten vernietigd

Volgens Pennings omdat er na de oorlog veel documenten vernietigd zijn, haar vader zich aan zijn zwijgplicht hield, de marine de documenten over zijn missie nog steeds geheim houdt etc etc. Of zoals de schrijfster het zelf samenvat: 'Grote lijnen in Overleven geven weer wat er gebeurd is, maar lang niet alles kon ik achterhalen…´

Penning die werkt als beeldhouwer en schrijver heeft al zo'n 70 boeken gepubliceerd, waaronder kinderboeken, schoolboeken en (historische) romans.

Deel 2 en 3

Overleven is opgedragen aan de Koninklijke Marine en het Korps Mariniers. Deel twee en deel drie verschijnen in 2020 en 2021.