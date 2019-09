Broers uit Bedum vissen verdwenen fietsen uit de sloot

Deze week waren er ineens fietsen weg, die geparkeerd stonden bij de bushalte in het centrum van het dorp. De twee broers gingen met hun grote vishaak op onderzoek uit in het Boterdiep achter de halte.

Vishaak

'We lazen op Facebook dat er meerdere fietsen waren gestolen. Maar wij dachten: Grote kans dat ze in het kanaal zijn gegooid. Dat gebeurt hier wel vaker', zegt Louis.

Nadat ze een handvat van een fiets in het water zagen, wisten ze het zeker. 'We hebben onze grote vishaak erin gegooid en die bleef direct al steken achter de eerste fiets. Die hebben we er toen uitgehaald'.



Deze jongens verdienen een grote pluim Harmke Spier - was haar fiets kwijt

Zes fietsen

'Ja we hadden elke keer raak. We hebben er eerst vijf uitgehaald. Toen kwam er ineens mevrouw die ook zei dat ze haar fiets kwijt was. Na een tijdje zoeken vonden we ook haar fiets', vertelt Gerben trots. 'Ik gooide op een gegeven moment mijn haak in het water en toen had ik er zelfs twee. Louis moest mij wel even helpen met het uit het water halen.'

Hun vondsten deelden ze vervolgens op Facebook. Drie van de zes gevonden fietsen zijn uiteindelijk opgehaald. 'Ja de mensen waren heel blij', zegt Louis.

Reacties op Facebook

Harmke Spier uit Bedum was ook haar fiets kwijt. Zij laat weten de jongens heel dankbaar te zijn en vindt dat ze een grote pluim verdienen.



De jongens hopen dat ook de andere fietsen worden opgehaald. Als dat niet gebeurt, haalt de gemeente Het Hogeland ze op.