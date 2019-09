Eerste helikopter landt op nieuwe helihaven in Eemshaven

De nieuwe helihaven in de Eemshaven is vanmiddag officieel in gebruik genomen. Dat gebeurde in bijzijn van minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

Wind op zee

Groningen Seaports heeft de helihaven aangelegd omdat een toenemend aantal bedrijven gebruikt maakt van de Eemshaven als uitvalbasis voor de bouw en exploitatie van windparken op zee. Gezien de grote afstanden tot die parken is het nodig om, naast schepen, ook helikopters in te kunnen zetten. Het gaat voorlopig om maximaal vijftien retourvluchten per dag.



Duitse exploitant

Het Duitse EMS Maritime Offshore (EMO) gaat de nieuwe helihaven in de Eemshaven exploiteren. EMO is een volle dochter van AG EMS, de reder die de veerdienst tussen de Eemshaven en Borkum verzorgt.

De helihaven, nu zonder helikopter (Foto: Steven Radersma)



Wiebes

Minister Wiebes was de eerste passagier die uitstapte op de nieuwe helihaven, die volgens hem van groot belang is: 'Wij hebben straks een heleboel wind op zee en dit is weer zo'n stap die in de energietransitie nodig is.'

Havendiner

Na de opening van de helihaven is de minister te gast bij Groningen Seaports, waar hij aanschuift bij het jaarlijkse havendiner voor belangrijke relaties van de Groninger zeehavens.

