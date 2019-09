'Ik zie vrouwen regelmatig weer helemaal de kelder in duiken'

Het huis in de stad-Groninger wijk Helpman is sinds halverwege mei geopend, maar vrijdag verrichtte wethouder Inge Jongman de officiële openingshandeling. Dat deed ze door het planten van een boom in de achtertuin van het huis.

Alle kamers bezet

Het Overweeghuis heeft zes kamers, die momenteel allemaal bezet zijn. 'Eigenlijk zijn we er gewoon', vertelt Sulman. 'Het maakt niet uit of je achter het raam zit, in een club werkt of je geld op de tippelzone verdient.'

Het huis draait op een groep van zo'n vijftig vrijwilligers. 'Gastvrouwen die een luisterend oor bieden, een praatje maken of met de vrouwen gaan zwemmen. Het is echt de bedoeling dat ze hier tot rust komen.'

Uniek

Het Overweeghuis is een burgerinitiatief en dat maakt het uniek in Nederland. Sulman: 'Er was eigenlijk geen plek voor vrouwen die overwegen om uit te stappen. En zo is het idee voor het 'huis zonder drempel' ontstaan'.

Expertise

Hoewel de begeleiding uit vrijwilligers bestaat, is er volgens de initiatiefnemers voldoende expertise aanwezig. 'Er zitten mensen in het bestuur die veel ervaring hebben in de opvang en begeleiding van deze vrouwen. En we werken nauw samen met het Leger des Heils.'

Het leven hangt vaak van toeval aan elkaar Evert Sulman-initiatiefnemer Overweeghuis

'Niet alles valt te plannen'

De naam zegt het al een beetje: Sulman hoopt dat de vrouwen overwegen om uiteindelijk voor een ander bestaan te kiezen. Maar hij is ook realistisch. 'Ik kan me voorstellen dat het soms heel moeilijk is. Niet alles valt te plannen. Je kunt iets heel graag willen, maar het leven hangt vaak ook van toeval aan elkaar.'

Keer op keer zie ik vrouwen weer helemaal de kelder in duiken Gonnie Lemckert-stichting Straatmadelief

Verslaafd en in de shit

'Sommige vrouwen krijg je mee, anderen vallen terug in hun oude gedrag,' weet Gonnie Lemckert uit ervaring. Met haar stichting Straatmadelief vecht ze al ruim achttien jaar voor de belangen van straatprostituees in Groningen. 'Ik doe m'n stinkende best, maar keer op keer zie ik vrouwen weer helemaal de kelder in duiken. Er is gewoon een groep die verslaafd blijft en in de shit zit.'

'Stap in de goede richting'

Lemckert schat die groep momenteel op zo'n twaalf vrouwen. 'De gemeente heeft deze groep wel in beeld, maar niet iedereen wil geholpen worden. Ze werken nu vanuit huis, op straat of via internet. Dat zal ook altijd wel zo blijven, maar het Overweeghuis is absoluut een stap in de goede richting.'