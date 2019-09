Danny Buijs na eerste jaar FC Groningen: 'Mensen logen in mijn gezicht'

De trainer uit Alblasserdam trof naar eigen zeggen een club aan waarin heel veel veranderingen gaande waren. Na de succesvolle verhuizing naar het nieuwe stadion en de bekerwinst is het steeds minder gegaan bij de club. 'De afgelopen jaren zijn er heel veel mensen aangesteld en ook weer weg gegaan bij FC Groningen. Dat komt de stabiliteit van de club niet ten goede', stelt de oefenmeester.

Geen eenheid

'We waren vorig jaar in momenten geen eenheid op de werkvloer. Dan bedoel ik alles en iedereen die met Groningen te maken heeft. Wij hadden als eerste elftal, met mezelf voorop, bijvoorbeeld ook veel actiever moeten zijn bij de personeelsdag, zodat we met veel meer collega's een band kunnen opbouwen. Daardoor ontstaat intern ook een positievere sfeer. Zoiets zie je wel vaker in de voetballerij, maar dat is iets wat ik wel heb onderschat. Dat zeker.'

Groei van de club

Daarnaast heeft de trainer naar eigen zeggen onderschat hoe groot de club is geworden. In zijn tijd als speler waren bij de club veel minder mensen werkzaam dan nu bijvoorbeeld het geval is.

'Ik geloof dat hoe groter een organisatie wordt, hoe moeilijker het is dat alles en iedereen hetzelfde doel nastreeft. Tevens is het lastiger om iedereen goed te leren kennen en een band op te bouwen, omdat er gewoonweg veel meer mensen werkzaam zijn binnen de club dan twaalf jaar geleden.'

'Je ziet dat mensen vaak in hun vertrouwde kring blijven en dat komt de eenheid niet altijd ten goede. Op zo'n moment krijg je ruis op de lijn. Dat is vorig jaar ook zeker een aantal keren gebeurd binnen de organisatie. Naarmate de jaren verstrijken ontstaan er automatismen, wat niet wil zeggen dat die altijd goed zijn. De ene wil dat alles blijft zoals het altijd was, terwijl de andere groepering juist wil vernieuwen en dingen wil uitproberen om steeds beter te worden. Op het moment dat die groepen met elkaar gaan botsen dan is er geen eenheid meer.'

Wisselingen in de organisatie

'Ik moet zeggen dat we nu op de goede weg zijn. Dat komt mogelijk ook omdat er nieuwe mensen op veel posities zijn. Dat geldt voor bijna elke afdeling binnen de club. Er hangt op dit moment gewoon een hele positieve vibe op de werkvloer. Dan klink ik misschien als een slijmbal, maar dat is hoe ik het nu ervaar. De samenwerking met de nieuwe directie verloopt op dit moment, vanuit mijn kant, heel positief. De communicatie, de feedback, het overleggen, dat loopt echt heel prettig. Dat zie je natuurlijk vaker als het goed gaat en lekker loopt. Op het moment dat het minder gaat, leer je de ware aard van mensen kennen. Hopelijk blijven we weg uit een mindere periode, want dan zijn onze prestaties over het algemeen goed.'

Hart op de tong

Zelf is Buijs iemand die zegt hoe hij over bepaalde zaken denkt en dat ook uitspreekt. Dat werd niet door iedereen op prijs gesteld binnen de organisatie. 'Ik durf te zeggen dat ik op een aantal punten die ik aanbracht, inhoudelijk gelijk had. Dan kom je, zo eerlijk moet ik ook zijn, bij een minpunt van mezelf aan. Hoe breng je het? Krijg je mensen mee of jaag je mensen tegen jezelf in het harnas? Op dat vlak kan en moet ik nog stappen maken. Aan de andere kant sta ik er wel zo in dat iedereen ook wel altijd naar de inhoud moet blijven luisteren en zich niet moet verschuilen achter de toon.'

'Vorig seizoen is een zwaar en leerzaam jaar geweest. Uiteraard hebben sommige dingen me behoorlijk geraakt. Als je van jezelf weet dat je iets met de beste bedoelingen doet en dat wordt dan op een bepaalde manier tegen je gebruikt, dan doet dat pijn. Iedereen op de werkvloer doet goede dingen, maar ook iedereen maakt fouten. Dat geldt voor mij natuurlijk ook. Ik heb ook fouten gemaakt tijdens wedstrijden en/of op andere momenten. maar als ik daarop gewezen word, dan moet ik dat toegeven en daarvan leren. Dan moet ik ervoor zorgen dat ik niet wekelijks dezelfde fouten maak, dan zou ik namelijk niet

capabel zijn.'

Kritisch naar elkaar

'Ik heb er ook geen moeite mee dat mensen mij aanspreken op dingen die ik niet goed doe. Je moet elkaar respecteren en waarderen voor wat je doet voor de club. Kritisch naar elkaar zijn om er beter van te worden, is ook iets wat belangrijk is. Dat gevoel heb ik vorig seizoen niet altijd gehad. Mensen die alleen maar vinden dat ze alles zelf goed doen en de fout bij anderen leggen, daar heb ik moeite mee. Dan besef ik ook dat ik soms heel direct kan overkomen als ik het benoem. Daarnaast vond ik het pijnlijk dat mensen niet altijd daadwerkelijk meenden wat ze tegen me zeiden.'

Achter mijn rug om zeiden ze hele andere dingen over mij Danny Buijs-trainer FC Groningen

Leugens

Vanuit supporters, sponsoren, spelers, maar ook van mensen binnen de club voelde Buijs veel steun afgelopen seizoen. Maar er waren ook mensen voor wie dat niet gold. 'Ze zeiden dan dat ze achter me stonden en me steunden, maar dat was gewoon een leugen in mijn gezicht. Achter mijn rug om zeiden ze dan hele andere dingen over mij. Dat zijn de meest pijnlijke dingen in het leven. Ik ben gewend dat als iets mij niet aanstaat, ik het zeg. Ik weet van mezelf dat ik heel direct ben en soms niet in de gaten heb hoe dat bij iemand binnenkomt. Ik gebruik geen scheldwoorden, maar mijn woorden kunnen soms hard binnenkomen, omdat ik er niet omheen draai. Soms moet ik daar slimmer in worden, dat heb ik ook vorig seizoen in mijn afscheidswoord gezegd. Maar waar het wel om gaat, is dat de mensen die er moeite mee hebben zich achter de manier waarop iets gezegd wordt gaan verschuilen. En het dan niet meer over de boodschap hebben, waar zeker een kern van waarheid in zit.'

'Ik stapte bij FC Groningen blanco binnen en ik ben hier niet gekomen om aardig gevonden te worden. Ik ben hier met één doel gekomen en dat is om beter te worden als trainer en te presteren met deze club. Je moet dan altijd kijken wat beter kan en ook wat je zelf beter kan doen. Zo ben ik erin gestapt. Ik schroom niet om dingen te benoemen. Dat ik in conflicten terecht ben gekomen, dat is één ding wat zeker is. Maar ik heb dat gedaan met maar één intentie. Dat het met Groningen in de toekomst beter gaat. Dat was altijd mijn idee en mijn boodschap en dat zal ik blijven doen.'

Ik vond de sanctie best ver gaan Danny Buijs-trainer FC Groningen

1-aprilgrap

Dieptepunt voor Danny Buijs was wel de reprimande die hij vorig seizoen kreeg na zijn '1-aprilgrap', waarin hij zei dat hij onder meer veel vaker besloten wilde trainen, maar ook vroeg hij zich af of de 'vaste volgers' van de training niks beters te doen hadden. 'Die officiële reprimande heeft heel veel met mij gedaan uiteraard. Zo simpel is het. Als ik echt iets doe wat niet door de beugel kan, dan snap ik dat je erop wordt aangesproken. Als er een sanctie op moet staan om dat te verduidelijken, is dat helemaal prima. Ik vond dat in deze best ver gaan, als ik heel eerlijk ben. Dan heeft me ook best pijn gedaan. Dan kan je zeggen: waarom accepteer je het dan? Dat was om de simpele reden dat ik weer rust wilde. Ook voor de club. We zaten in een goede fase en gingen richten de play-offs. Er waren al een hoop veranderingen binnen de club gaande. Ik ben duidelijk geweest toen. Ik heb toegegeven dat ik het niet goed had verwoord, maar ook dat ik fout zat. Al voor de reprimande en voor het groot nieuws werd. Ik heb bewijs op de app met de voorzitter van de supportersvereniging, waarin ik kan aantonen dat de insteek een 1-aprilgrap was.. En dan twee of drie dagen later alsnog die reprimande.'

Het was vooral pijnlijk omdat sommige mensen twijfelen aan je oprechtheid Danny Buijs-trainer FC Groningen

Uren op bed liggen nadenken

'Ja… ik kom over als iemand met een grote mond en soms als iemand die het allemaal niks boeit. Maar ook heel simpel. Ik heb ook bepaalde emoties. Vaak word ik als mensen me echt pijn doen, me echt raken, heel stil. Dan kan ik uren op bed of op de bank liggen en dan denk ik van: waarom? Mensen mogen kritisch zijn, geen probleem. Maar als mensen je echt pijn doen, dan doet dat wat met iedereen. Als je van veel mensen steun krijgt, dan krabbel ik ook weer op. Het was allemaal wel heel pijnlijk. Niet omdat ik mijn excuses moest aanbieden voor de camera, want ik wist dat ik het niet goed verwoord had. Het was vooral pijnlijk omdat sommige mensen twijfelen aan je oprechtheid en je bewust pijn doen.'

Tot mooie dingen in staat

Dit seizoen hangt de vlag er wat dat betreft een stuk positiever bij. 'Ik ben blij met de huidige selectie. We hebben een aantal fantastische transfers kunnen maken dankzij een geweldige tweede seizoenshelft. Dat is financieel goed voor de club en het is geweldig dat spelers van Groningen de stap kunnen maken naar grote clubs als Sampdoria en Barcelona. We zijn natuurlijk een flink aantal spelers kwijtgeraakt, maar de club heeft een flink aantal nieuwe spelers teruggehaald en zodoende een fundament neergelegd voor de komende jaren. We hebben ervaring met jongens als Sergio Padt, Mike te Wierik, Samir Memisevic, Bart van Hintum en Charlison Benschop. Daarnaast hebben we een hoop jonge talenten met enorm veel potentie. Voor mij is het prettig om met deze jongens te werken en daardoor ben ik ervan overtuigd dat veel spelers, maar wij ons als team ook gaan ontwikkelen dit seizoen. Natuurlijk krijgen we te maken met tegenslagen, maar we zijn met zijn allen zeker tot mooie dingen in staat', besluit Danny Buijs.