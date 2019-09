Waddenschilder komt superlatieven tekort voor Chinees avontuur

Waddenschilder Geurt Busser uit Warffum is terug van zijn avontuur in China. De kunstschilder komt superlatieven tekort om de afgelopen twee weken te beschrijven: 'Fantastisch man, prachtig.'

Trots laat Busser (72) in zijn atelier foto's zien van het Chinese avontuur. 'Ik heb echt genoten daar', blikt hij terug op zijn reis.

Verboden Stad

Hij laat foto's zien bij de Verboden Stad in Peking. In zijn schetsboekje toont hij een tekening die hij maakte van de Chinese Muur. Daarnaast liggen twee aquarellen die hij schilderde in miljoenenstad Xi'an en op een steenworp afstand van de Chinese Muur.

In China wordt in twee musea momenteel een aantal werken van Busser geëxposeerd. 'Het was prachtig', vertelt hij daarover. 'Ze hingen in enorme zalen. Het Groninger Museum past daar wel vaak in. Prachtig.'

Vooraf zag de schilder nogal op tegen de trip naar China. 'Twintig uur reizen en je kunt geen woord wisselen met die mensen', vertelt hij. 'Ze spreken allemaal Chinees. Je kunt ook niets lezen, dus ik zag er echt tegenop.'

Kuifje

'Maar Kuifje is ook naar China geweest', relativeert hij. 'Dan moet ik het ook kunnen en dat was ook zo.'

In China gaf Busser samen met internationale collega's ook een demonstratie. 'Met mensen uit Sri Lanka en Venezuela. Ik liet ze ook een filmpje zien van hoe ik werk. Dat vonden ze echt prachtig.'

Zelf heeft Busser ook inspiratie opgedaan in China. 'Ik heb pencelen gekocht en ik wil weer grote schilderijen maken', zegt hij.

Zoveel indrukken

'Ik ben wel benieuwd hoe het uitpakt, want ik heb zoveel gezien en ik heb zoveel indrukken. Het is onvermijdelijk dat je dat gaat verwerken. Ik denk dat dit een verrijking wordt van mijn werk.'

Al met al kijkt hij terug op een mooi avontuur, maar hij is ook blij dat hij weer thuis is. 'Reken maar!' Maar wat dan als zo'n kans zich nog een keer voordoet? 'Oh, dan ben ik gewoon weer van de partij.'

