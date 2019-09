Warming-up: VVV Venlo - FC Groningen

Stadion De Koel blijft een magische plek om naar een voetbalwedstrijd te kijken. De spelers dartelen vanaf de lange trap richting het veld, waar oude en historische tribunes omheen staan opgesteld.

Op één van die oude tribunes, achter de goal, zit vanavond een recordaantal FC Groningen-fans. Niet eerder bezochten 314 supporters van de Trots van het Noorden de uitwedstrijd tegen VVV.

De vorm: FC Groningen

Het is moeilijk te zeggen waar het team van Danny Buijs op dit moment staat. In de wedstrijden tegen Emmen, FC Twente en AZ was het spel af en toe best aardig. Tegen Heracles Almelo was het echter weer een stuk minder, waardoor Groningen die wedstrijd terecht verloor.

Met vier punten uit vier wedstrijden is de seizoensstart zeker niet optimaal, maar is er ook nog geen man overboord. Wat wel een beetje zorgen begint te baren is het gebrek aan scorend vermogen van de ploeg. Er werd in die vier wedstrijden slechts drie keer gescoord, waarmee FC Groningen de minst scorende ploeg van de eredivisie is.

De vorm: VVV Venlo

Het team van oud FC Groningen-trainer Robert Maaskant is de competitie iets beter begonnen dan de FC. VVV speelde een wedstrijd meer en staat nu op zes punten uit vijf wedstrijden. Waar Groningen moeite heeft met scoren, heeft VVV moeite om weinig goals tegen te krijgen. Alleen PEC Zwolle (12) en RKC (14) kregen meer doelpunten tegen.

VVV verraste onlangs met het aantrekken van Lee Cattermole. De 31-jarige middenvelder speelde tot voor kort al zijn potjes in Engeland, maar is nu dus te bewonderen op het kunstgras van stadion De Koel.

Waar moeten we op letten?

VVV laat FC Groningen waarschijnlijk het spel maken. De vraag is of dat Groningen gaat lukken. Tegen Heracles had de ploeg van Danny Buijs veel balbezit, maar het waren voornamelijk de verdedigers die de bal hadden. Tot een goede opbouw wist het team eigenlijk niet te komen, waardoor echte kansen niet te noteren waren.

Charlison Benschop start vanavond voor het eerst in de basis, wat betekent dat Kaj Sierhuis voor het eerst naast zijn trainer op de bank zit. Of dat de gouden greep is waar het team op zit te wachten is natuurlijk afwachten, maar één ding is zeker; er moeten doelpunten gemaakt worden.

Historie

FC Groningen en VVV speelden in eredivisieverband dertien keer eerder tegen elkaar in Venlo. Vijf keer won Groningen, vijf keer werd het gelijk en slechts drie keer verloor de Trots van het Noorden. Vorig seizoen werd het 0-0.

FC Groningen Live

De wedstrijd VVV – FC Groningen begint om 19.45 uur. De uitzending van FC Groningen Live op Radio Noord start om 19.30 uur. Niiwino Geertsema presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion. Azing Griever is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een liveblog op de site en in de app.

Blessures/schorsingen

Samir Memisevic (geblesseerd), Gudmundsson (hiel) en Michael Breij (ziek).

Vermoedelijke opstelling FC Groningen

Padt; Zeefuik, Te Wierik, Itakura, Van Hintum; Matusiwa, El Messaoudi, Warmerdam, Hrustic; Schreck en Benschop.