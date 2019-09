Deze dag: FC Groningen debuteert in Europa

De eerste Europese tegenstander was er meteen één van naam en faam: Atletico Madrid. Bijna duizend Groningers reisden mee naar Spanje, om de wedstrijd bij te wonen. Ze zagen een voetbalgevecht. Het vond plaats in de late avond van deze dag in de geschiedenis, 14 september 1983.

Na afloop vlogen de verwijten heen en weer. De Spaanse krant As schreef een dag later over een 'aaneengesloten symfonie van overtredingen van de Nederlandse equipe: reglementaire smerigheden.' En El Pais stelde: 'Groningen opende de jacht op de enkels.' Maar toen de Nieuwsbladverslaggever kort na het laatste fluitsignaal linksbuiten Ron Jans aansprak verzuchtte die: 'een stelletje gangsters was het, zeg!'

Vooraf gaven de kenners weinig voor de kansen van FC Groningen. De ambities van de club hielden geen gelijke tred met de kwaliteit van de spelersgroep, concludeerde het Nieuwsblad. Een dag voor de wedstrijd stelde de krant dan ook: '…in Madrid staan elf gretige Spanjaarden en 50 duizend toeschouwers paraat om de pretenties van FC Groningen verder af te breken.'

Overigens organiseerde Het Nieuwsblad van het Noorden wel een supportersreis, waar twee vliegtuigen vol fans gebruik van maakten. De bijna duizend Groningers lieten zich gelden in het Vincente Calderonstadion: 'de vocale tweestrijd tussen beide supportersgroepen ging gelijk op met de felheid tussen de lijnen', was achteraf te lezen.

Het was dan ook een spannende wedstrijd. Gelijkopgaand tot de rust (0-0). Tien minuten na de thee glipte Rob McDonald op snelheid langs twee verdedigers, haalde uit vanaf twintig meter en trof doel: Groningen op voorsprong in het hol van de leeuw.

Met name in het half uur dat volgde op die treffer werd het een verbeten voetbalgevecht. Waarbij de FC overeind bleef, tot vijf minuten voor tijd keeper Harry Schellekens geen verweer had tegen een Spaanse kopstoot.

Met een gelijkspel viel te leven, maar het werd nog erger. Vlak voor tijd kwam Schellekens uit zijn doel om een verre bal te onderscheppen. Tegelijkertijd dacht Walter Waalderbos die bal simpel terug te tikken op zijn doelman. Hij schoof de bal langs de verbouwereerde keeper in het verlaten doel: 2-1 voor Atletico Madrid.

Trainer Han Berger verweet na afloop niemand iets en stelde tegenover alle verslaggevers dat hij 'trots was op zijn elftal.' Boven het verslag van Roelof Hoekman in het Nieuwsblad stond de volgende dag: 'Droomdebuut met dramatisch slot'.

Stad en Ommeland maakten zich twee weken later op voor de revanche in het Oosterpark en dat werd het: door doelpunten van Jans, Koeman en Van Dijk stond er na 90 minuten 3-0 op het scorebord. Het eerste Europees avontuur van FC Groningen kreeg een vervolg. Met dank toch ook aan de kleine nederlaag in de hitte van Madrid – dertig graden was het- in de Europese debuutwedstrijd op deze dag in de geschiedenis, 14 september 1983.