Expeditie Grunnen: 'Push'

Soms komt een uitnodiging voor Expeditie Grunnen niet binnen via de Facebookpagina of via de mail, maar gewoon via een deur.

Je kunt ergens aanbellen, via de deur naar binnen, en dan kijken naar het verhaal achter de deur. Maar vandaag ging het anders. Vlakbij Hoogkerk is een hek met een deur en op de deur staat: 'push'. Toen we achter deze deur waren kwamen we op een bijzondere plek terecht.

Ook in Expeditie Grunnen:



- Open Monumentendag

- De klompen van Ate

- Honderd keer het Grönnens Laid op verschillende muziekinstrumenten

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!

[Youtube:https://www.youtube.com/watch?list=PLm4T7neRPdZhk_0Qp7gONk6VBRbVlPQhH&v=VM1vL6fzssc]