Straks live: Buijs geeft Benschop en El Messaoudi basisdebuut; Van Hintum vervangt Absalem

Na de onderbreking van de competitie door interlands hervat FC Groningen het seizoen vanavond in Limburg. Tegenstander is VVV-Venlo; de aftrap in stadion De Koel is om 19.45 uur.

De ploeg van coach Danny Buijs hoopt de draad weer positief op te pakken na de teleurstellende nederlaag op eigen veld tegen Heracles Almelo (1-2). Met vier uit vier bezet FC Groningen de veertiende plaats in de eredivisie.

Minst scorend

De FC is tevens de minst scorende ploeg in de eredivisie met slechts drie gescoorde goals. Om hier verandering in aan te brengen krijgt onder andere aanwinst Charlison Benschop vanavond voor het eerst een basisplaats. Kaj Sierhuis zit op de bank. Ook Ahmed El Massaoudi maakt zijn basisdebuut; Bart van Hintum vervangt Amir Absalem.

Wisselvallig VVV

VVV-Venlo begon de competitie prima met een 3-1 overwinning tegen promovendus RKC Waalwijk. Hierop volgende nederlagen tegen Sparta en Ajax en de tweede zege van het seizoen tegen FC Utrecht (1-2). De laatste wedstrijd van de Venlonaren ging met 1-0 verloren tegen ADO Den Haag. De geelhemden staan twaalfde op de ranglijst met zes punten uit vijf duels.

Weerzien met Maaskant

In Venlo komt FC trainer Robert Maaskant weer tegen. De flamboyante Schiedammer had de groen-witten één seizoen onder zijn hoede, in het seizoen 2012-2013. Onder zijn leiding eindigden de Groningers na een moeilijke start toch als zevende. In de play-offs om Europees voetbal was FC Twente toen over twee duels te sterk voor de FC.

Liveblog

Weet FC Groningen de matige seizoensstart te redden en pakt de formatie de tweede zege van het seizoen in Limburg of blijven de punten in het pittoreske stadion De Koel? Volg de wedstrijd via onderstaand liveblog:

De opstellingen:

FC Groningen (4-5-1):

Padt; Zeefuik, Itakura, Te Wierik, Van Hintum; Hrustic, Matusiwa, Schreck, El Messaoudi, Warmerdam, Benschop.

VVV-Venlo (4-3-3):

Kirschbaum; Pachonik, Röseler, Kum, Scheimann; Linthorst, Cattermole, Neudecker; Yeboah, Wright, Van Ooijen.

Scheidsrechter: Martin van den Kerkhof.