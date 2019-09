Dekkingsfout bij corner zorgt voor Groningse nederlaag in Venlo

Buijs: 'We vergeten de trekker vaker over te halen'

Yeboah schoot de thuisploeg op voorsprong, Hrustic maakte op slag van rust schitterend gelijk met een fraai gekruld schot. Groningen kreeg in de 2e helft via Hrustic kansen op een voorsprong, maar VVV-doelman Kirschbaum tikte onder andere zijn vrije bal op de paal. In de slotfase kreeg de FC dus alsnog een nieuwe nederlaag te verwerken, de derde van dit seizoen.

Slordig VVV

In de tweede helft slaagden de gasten er niet in om te profiteren van het slordige spel van de Limburgers. Er was wel een veldoverwicht, maar dit werd niet uitgedrukt in doelpunten.

Alles moest van Hrustic komen want de rest van de spelers van de FC werden niet gevaarlijk in het strafschopgebied.

Goal Yeboah

Na een gelijkopgaande openingsfase zorgde Yeboah in de 12e minuut voor het eerste doelpunt. Een verkeerde inschatting van Warmerdam zorgde ervoor dat buitenspel opgeheven werd. De aanvaller van VVV sprintte richting Padt en passeerde de doelman van de gasten.

Meer balbezit

Groningen had daarna meer balbezit, maar wist geen kansen af te dwingen. Op slag van rust kwam de gelijkmaker toch op het scorebord. Hrustic kreeg de bal aangespeeld van de sterk debuterende Ahmed El Messaoudi.

Schitterende uithaal

De aanvallende middenvelder nam de bal goed aan, keek even op en zag dat Kirschbaum te ver voor zijn doel stond. Met een schitterende uithaal wist hij de keeper van VVV te verschalken.

Mislukte seizoensstart

Net toen Groningen toch met een punt naar huis leek te gaan ging het alsnog mis. Hierdoor is de seizoensstart van de ploeg van coach Danny Buijs mislukt getuige de veertiende plaats met vier punten uit vijf duels. Volgende week zaterdag wacht voor de FC de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle.

