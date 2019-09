Te Wierik: 'Ongelooflijk dat wij deze wedstrijd verliezen'

Buijs: 'We vergeten de trekker vaker over te halen'

'Dit is echt waardeloos,' aldus de centrale verdediger. 'We waren voor mijn gevoel veel beter, hadden minstens drie doelpunten moeten maken. Als je dan niet kunt winnen moet je zeker niet verliezen.'

Tegengoals slikken

'Dat we de tweede tegengoal dan zo moeten slikken..pff. Die jongen (Linthorst, red.) mag de bal zomaar vrij in de vijfmeter binnen lopen. Ze komen twee keer voor de goal en scoren twee keer. Ongelooflijk.'

Slechte seizoensstart

Te Wierik was ook duidelijk over de seizoensstart van de FC: vier punten uit vijf duels. 'Dat is gewoon slecht voor een club als FC Groningen. We speelden hun kapot, maar maken het niet af. Bij beide tegendoelpunten lopen we kinderlijk te verdedigen. Zo heb je weer een klotenweekend,' neemt de geboren Hengevelder geen blad voor de mond.

Trekker niet overhalen

Trainer Danny Buijs vond dat zijn ploeg de trekker niet genoeg had overgehaald. 'Zeker de tweede helft hebben we een uitstekende wedstrijd gespeeld vind ik. Maar natuurlijk ben ik enorm teleurgesteld over de manier waarop wij de goals tegen krijgen.'

Niet dekken

'Zoals wij niet dekken bij de 2-1. Er is iemand die zijn man laat lopen en ook Sergio komt niet in een gebied waar hij de bal mag vangen. Het is duidelijk dat er een stukje volwassenheid bij ons ontbreekt. Dat wordt op dit niveau meteen afgestraft. Ja, nu staat meteen de druk er vol op tegen Zwolle. Gelukkig ben ik na vorig jaar wel wat gewend,' besluit Buijs met een wrange grimas.

Teleurgesteld

Charlison Benschop stond tegen VVV voor het eerst in de basis. 'Toch sta ik hier natuurlijk met een teleurgesteld gevoel,' aldus de spits. 'We letten twee keer niet op en dat kost ons deze wedstrijd.'

Gevochten

Over zijn eigen wedstrijd was Benschop niet ontevreden. 'Ik had een paar goede momenten, maar de laatste bal was steeds net niet. We hebben als team gevochten en dan is deze nederlaag erg frustrerend. We hebben pech gehad, maar ik heb het gevoel dat het goed komt. Dit heb ik vaker meegemaakt, we moeten niet meteen in paniek raken,' besluit Benschop.

Zure nederlaag

Verdedigende middenvelder Azor Matusiwa constateerde ook dat de tegengoals veel te gemakkelijk werden weggeven. 'Dit is heel zuur. Heracles moet je winnen, doe je niet en nu weer deze nederlaag. Dan mis je zes punten. Vier punten is veel te mager voor FC Groningen na vijf duels. We moeten volwassener gaan spelen en onze kansen gaan afmaken.'