Chauffeurs vragen gemeente om pendelbus alsnog in de wielen te houden

Volgens hen is het aantal reizigers de afgelopen maanden fors gestegen en is het busje belangrijk voor mensen die slecht ter been zijn. De gemeenteraad moet het besluit om te stoppen dan ook heroverwegen, zo vindt chauffeur Jan Leerink.

Te weinig passagiers

Als het aan burgemeester en wethouders van de Stad ligt stopt het experiment met het busje per 1 oktober omdat er te weinig passagiers zijn.

De bus rijdt sinds september 2017. Toen werd de Brugstraat afgesloten voor het busverkeer. Om mindervaliden toch de mogelijkheid te geven om vanaf de Westerhaven verder de binnenstad in te gaan is de pendelbus bedacht.

Later is de route van het busje uitgebreid en op het ogenblik maakt het vanaf de Westerhaven een rondje door het centrum.

Stoppen

B&W van Groningen maakten onlangs bekend dat ze willen stoppen met het busje, omdat volgens de gemeente 'maar' 1000 passagiers per maand gebruik van zouden maken.

Volgens de chauffeurs zijn deze cijfers gebaseerd op een telling in februari en zijn de passagiersaantallen het afgelopen half jaar flink gestegen, tot 1700 per maand.

Ook werd in de telling van de gemeente de halte aan het A-kerkhof meegenomen waar zelden of nooit iemand instapt.

Rollator

'Logisch', zegt Leerink. 'De stoep is daar zo laag dat je met een rollator of rolstoel helemaal niet in kunt stappen. Bovendien er is daar geen bankje en geen bushokje. Als het druk is, staat de hele halte vol met geparkeerde fietsen. Dan kun je niet eens instappen.'





Zeventig procent van de passagiers is slecht ter been. We zien veel mensen met een beperking die zo toch de binnenstad in kunnen gaan Chauffeur Jan Leerink

Bovendien zeggen de chauffeurs dat het busje een belangrijke sociale functie vervult. 'Zeventig procent van de passagiers is slecht ter been. We zien veel mensen met een beperking die zo toch de binnenstad in kunnen gaan.'

'We kennen ze na twee jaar ook. We zetten ze uit bij de wasserette of huisarts en zo hebben we een bijzonder band opgebouwd met deze mensen', aldus Leerink.

