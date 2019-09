Coach Pinas luidt noodklok bij Sparks na nederlagen in voorbereiding

Basketbalcoach Glenn Pinas van Martini Sparks kreeg met zijn ploeg in het weekend twee nederlagen te verwerken in de aanloop naar het nieuwe seizoen tegen Bergische Löwen uit Köln. 'De toekomst is grijsdonker.'

De Duitse tegenstander uit de tweede Bundesliga was zaterdag met 29-58 te sterk en won zondag met 47-68. 'Onze tekortkomingen zijn behoorlijk aan het licht gekomen,' legt Pinas uit. 'We spelen met onzettend veel angst en iets teveel respect voor de tegenstander. Ik heb vier nieuwe speelsters, maar die zijn nog te jong om het verschil te kunnen maken.'

Niet compleet

'Mijn selectie is nog lang niet compleet voor de start van het nieuwe seizoen over twee weken, daar ben ik heel eerlijk in. Hiervoor houd ik het bestuur verantwoordelijk. Er zijn afdwingbare afspraken gemaakt die ik opeisbaar vind. Het is bijna ondoenlijk om zo de competitie in te gaan en niet weer tegen een hele reeks nederlagen aan te lopen (vorig seizoen won Sparks slechts één competitieduel, red). Dan loopt de lucht snel uit de banden.'

Relatie

Omdat Pinas een verbintenis is aangegaan met zijn speelsters wil hij er vol voor gaan, maar extra versterkingen zijn broodnodig. 'Iedereen kan het zien. We houden het lang vol, maar als we te vlot naar de bank moeten gaan breekt het ons op. Ik ben hierin gestapt omdat ik van basketbal houd en ben geen wegloper. Maar er zullen dingen moeten veranderen,' besluit Pinas.

Reactie voorzitter Dijkhuis

Voorzitter van Martini Sparks Cees Dijkhuis reageert begripvol op de kritiek van Pinas. 'Helemaal waar, we moeten stappen maken onder andere in de organisatie. We zijn hiermee druk aan het werk, maar het is duidelijk dat we afhankelijk zijn van de beschikbare financiën. Het blijft vechten en strijden om de volgende stap te zetten.'

Te kleine stapjes

'Ik kan me de twijfels van Glenn voorstellen. We maken kleine stapjes vooruit, het is echter te weinig. Ook wij willen verder vooruit. We doen er alles aan om structureel eredivisiebasketbal mogelijk te maken. Maar we kunnen niet verder springen dan onze polsstok lang is,' zegt Dijkhuis.