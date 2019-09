'Met Prinsjesdag gaat niks lopen zonder noorderlingen'

Het Ere-escorte begeleidt het Koninklijk paar op Prinsjesdag vanuit de Koninklijke Stallen naar de Ridderzaal.

Eerst ruiter, toen beheerder

Raangs zit sinds 1984 bij het Ere-escorte. De eerste vijf jaar als ruiter en de afgelopen dertig jaar als beheerder. Hij moet er met vijf collega's voor zorgen dat zo'n tachtig paarden en 125 ruiters er piekfijn uitzien op Prinsjesdag.

'Van ons zessen zijn we met drie noorderlingen', vertelt Raangs trots. Collega Bert Ruiter woont in Smilde en Wouter Sportel komt uit Leek. 'Je kunt wel zeggen dat hier niks gaat lopen zonder de noorderlingen.'

Poetsdoek

Raangs en zijn collega's kijken gedetailleerd de paarden en ruiters na voordat ze weg mogen. 'We kijken vooral of alles netjes schoon is', zegt Raangs met een poetsdoek in de hand. 'En natuurlijk of alles op de juiste plek zit en hangt.'

Even daarvoor spreekt de Damster een ruiter aan die al op zijn paard zit, klaar om te vetrekken. De ruiter blijkt een accessoires te zijn vergeten op zijn uniform. 'In snap er niks van', zegt de ruiter tegen Raangs. 'Dit is me in achttien jaar nog nooit overkomen.'

Raangs: 'Dit zijn de details waar wij op letten. Als de boel dan weg rijdt, gaan ze eerst allemaal bij me langs.'

Verzorgd

Rang en stand maakt dan niet uit, ook een generaal moet er piekfijn uitzien. 'Je hebt een gemeenschappelijk doel', vertelt Raangs. 'Iedereen doet z'n best om er zo verzorgd mogelijk uit te zien.'

Laars gepoetst

Tijdens de generale repetitie doen Raangs en zijn collega's een eerste check bij renbaan Duindigt in Wassenaar. Zodra het Ere-escorte is vertrokken naar de Koninklijke stallen, springen de mannen van de beheergroep in de auto om ze daar weer op te vangen.

Bert Raangs: 'Je hebt een gemeenschappelijk doel' (Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)



Bij de Koninklijke stallen volgt een tweede check. Hier en daar wordt een kraag goed gedaan of een laars gepoetst. 'Hier kunnen we er voor zorgen dat alles weer goed zit voordat ze de Koninklijke stallen in gaan.'

Tevreden over repetitie

Raangs en zijn mannen kijken tevreden terug op de generale repetitie. 'In het ene peloton was iets meer onrust dan in de andere', vertelt hij. 'Maar op zich ben ik best tevreden.'

Het is ontzettend belangrijk dat je de lat hoog legt Bert Raangs

Deze ochtend volgt nog de beroemde training op het strand van Scheveningen. Daar worden paarden en ruiters getraind met muziek en rookpotten. 'Dat is nog wel een spannende dag hoor', vertelt de Damster. 'Dan komt er wat extra druk op te staan.'

Gezonde spanning

Voor Prinsjesdag zelf heeft Raangs vooral gezonde spanning, vertelt hij. 'Het is ontzettend belangrijk dat je de lat hoog legt, want dan komt het er echt op aan.'

'Ik ben tevreden als iedereen weer terug is bij onze stallen bij renbaan Duindigt en dat iedereen tegen elkaar zegt: we hebben iets moois neergezet. Als ik zie hoe dat nu ging en welke inzet iedereen toont, dan heb ik er alle vertrouwen in dat het goed komt.'