Door de mand: Kees Vlietstra wil weten Woaromdatten

Aldus Adriaan Kleve uit Pekela. Adriaan werd van de week geïnterviewd door Ronald Niemeijer van RTV Noord. Het ging over een uitspraak van Adriaan in een gesprek met Rutger Castricum van PowNed van tien jaar geleden. Iets over slecht woongenot in Pekela.

Ratje Rutger: 'Het is vreselijk om hier te wonen in Pekela.'

Held Adriaan: 'Woaromdatten?'

Van de week werd Adriaan dus weer geïnterviewd. Over het feit dat zijn opmerking, Woaromdatten, de titel is geworden van het nieuwste nummer van de Groningse rapformatie Wat Aans. RTV Noord trok naar Pekela voor een terugblik met Adriaan naar dat bewuste interview met Ratje Rutger. Adriaan kwam weer met een klassieker toen Niemeijer vroeg waarom hij toen met dat antwoord kwam naar Ratje Rutger:

'Hai vruig zulf van dij domme antwoorden.'

Adriaan Kleve is de Gregg Popovich van Pekela. Even uitleggen. Popovich is basketbalcoach van de San Antonio Spurs. Coach Pop werd met zijn Spurs vijf keer NBA kampioen door ze teambasketbal te laten spelen. Balletje laten gaan, altijd de vrije man zoeken, team voor individu. Afgelopen week beunde Coach Pop een beetje bij als head coach van Team USA op het WK in China. Team USA kwam niet met hun beste spelers waardoor ze roemloos werden onttroond als wereldkampioen.

Coach Pop blijft voor mij wel een wereldkampioen. Coach Pop is namelijk een inspiratiebron en vooral vermakelijk amusement. Coach Pop heeft een haat-liefde relatie met de pers. Heb van de week het hele YouTube archief met interviews van Coach Pop maar weer eens bekeken. Eigenlijk is Coach Pop een Groninger. Hij kan in drie woorden een naïeve interviewer heel lief op zijn plaats zetten, in twee woorden een verhaal vertellen en in één woord een gesloten vraag beantwoorden. 'Ja. Nee'. Einde interview.

Er waren deze week meer interviews waar ik me over heb verbaasd. Podcast De Koffiecorner. Een uurtje lullen over de Groningse sport. Gast Martin De Vries, bestuurslid technische zaken van Donar. Openingsvraag: 'Dit seizoen is Donar verplicht kampioen te worden. Eens of oneens?'

Antwoord Mister Donar: 'Eens.'

Ben benieuwd hoe Donar coach Erik Braal hier na geluisterd heeft. Druk op de ketel. Hopelijk gaat hij als Coach Pop te werk. Beetje samenwerken. Verheug me hoe dan ook al weer op de interviews van Coach Braal met Jan Karel Buurke van RTV Noord na een verloren wedstrijd.

Verder was het opvallend dat Martin Drent als vaste side kick van het programma wist te vertellen dat hij als 11-jarige door Donar was gevraagd om te komen basketballen. De presentator vond dat in ieder geval heel spannend. De ex-spits van de FC was met zijn basisschool kampioen van Groningen geworden en werd na de prijsuitreiking gevraagd om lid te worden van Donar. Nogmaals de presentator vond dat heel spannend. Martin Drent naar Donar. Poe poe.

I've got news for you. Een jaar eerder deden wij met klas 8 van de Jan G. Jordenschool ook mee met het Groninger Scholen Basketbal Kampioenschap. In sporthal Vinkhuizen werden we kansloos allerlaatste. Na afloop werden we desondanks allemaal gevraagd om bij Donar te komen spelen. Was een wervingsactie. Ik wilde wel maar mijn zaakwaarnemer en Donar kwamen er financieel niet uit.

'Hai vruig zulf van dij domme antwoorden.'

Een paar dagen eerder was in diezelfde podcast (aanradertje mensen; Martin Drent blijft eerlijk, inhoudelijk sterk en vermakelijk) de technisch directeur van FC Groningen te gast; Mark Jan Fledderus. Die kwam met de stelling dat de FC met de huidige selectie minimaal de play-offs voor Europees voetbal moet halen.

Druk op de ketel voor Coach Buijs. Want dat wordt nog een hell of a job.

Gister was de huidige selectie tegen VVV in ieder geval niet goed genoeg voor een puntje. Voorin hebben 'we' moeite om een goal te maken en achterin een keeper die bij elke hoge bal in de vijf meter nog steeds gelooft dat de berg naar Mohammed moet komen en niet andersom.

Na afloop van de wedstrijd in Venlo benoemde Coach Buijs dat prima. Hij spaarde zijn spelers niet zonder te schofferen. Coach Buijs is wat interviews na verloren wedstrijden betreft sowieso reëel. Zit stil als hij geschoren wordt en steekt als eerste hand in eigen boezem. Waar Coach Braal vaak de confrontatie zoekt met de interviewer is Coach Buijs meegaand, reëel en zelfkritisch. Is natuurlijk ook wel logisch. Coach Buijs is na de start van vorig seizoen ervaringsdeskundige geworden in het geven van nederlaag-interviews. Coach Braal moet dat nog leren. Of liever eigenlijk ook niet.

'Hai vruig zulf van dij domme antwoorden.'

Interviews. Spel van vraag en antwoord. Wat zou het toch fantastisch zijn als we de vier helden van dit epos ooit eens bij elkaar zouden krijgen voor een masterclass. Coach Buijs, Coach Braal, Coach Popovich en Adriaan Kleve. In de kantine van korfbalvereniging WSS in Oude Pekela. Alle vier een flesje bier en een gehaktbal uit eigen keuken van Janny Wageman.

De kantine zit vol met sportjournalisten. Dagvoorzitter is Ronald Niemeijer. Na afloop van de masterclass sluit Niemeijer de avond:

'Mag ik jullie danken voor dit fijne gesprek?

Held Adriaan:

'Ga je gang.'