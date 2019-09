Lopend Vuur: We moeten trots zijn op de Gouden Eeuw

Het voornemen van het museum leverde veel reacties op. Zelfs premier Mark Rutte zei op zijn wekelijkse persconferentie de 17e eeuw gewoon de Gouden Eeuw te blijven noemen.

'Onzin'

'Wat een onzin is dit. Hier kan ik niks mee.' Er zijn ook voorstanders, die wijzen op de schaduwkant van de 17e eeuw.

Wat is de Gouden Eeuw

De Gouden Eeuw is een periode waarin ons land een bloeiperiode doormaakte op gebied van handel, wetenschap en kunsten. Ook politiek en militair namen de toenmalige Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden een belangrijke positie in.

Wat is jouw mening? Schieten we door in politieke correctheid of is het juist goed dat we onze ogen niet sluiten voor misstanden uit het verleden?

