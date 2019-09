'Onze Stadse jongen Postema in de spits? Ik zou het aandurven'

Met vier punten uit vijf duels bezet FC Groningen momenteel de vijftiende plek in de eredivisie. De kenners zijn het er in onze sportdiscussie over eens: de seizoenstart is mislukt.

Toch ziet William Pomp, die de FC volgt namens Dagblad van het Noorden, een ander FC Groningen dan vorig seizoen. 'Toen was het voetbal heel erg slecht. Ik vind dat ze nu tot de zestien meter van de tegenstander aardig voetballen. Ik ben niet zo somber gestemd als vorig seizoen.'

Als je vier goals maakt joh, dat is niet best Stefan Bleeker - FC Groningen-volger

RTV Noord-verslaggever Stefan Bleeker denkt dat de buitenwacht vooral wat milder is geworden, 'omdat het vorig seizoen erg slecht was'. 'Maar we moeten eerlijk zijn: er worden weinig kansen gecreëerd en er wordt gewoon heel weinig gescoord. Als je vier goals maakt joh, dat is niet best na vijf wedstrijden.'

Wie zorgt voor de goals?

Pomp is overtuigd dat de ommekeer aanstaande is. Maar wie gaat de FC aan goals helpen? De terugkeer van Ramon Pascal Lundqvist in de basis zou volgens hem al een stap zijn.

'Het was tegen VVV op het middenveld eenheidsworst met allemaal defensieve middenvelders. Je moet creativiteit hebben en dat hebben ze toevallig op de bank zitten met Lundqvist. Ik verwacht dat 'ie zaterdag gewooon speelt tegen PEC Zwolle. Daarmee heb je al een klein probleem getackeld.'

Het laatste stapje is het daadwerkelijk maken van doelpunten. Maar wie gaat dat doen? Kaj Sierhuis? 'Hij heeft bij Groningen nog heel weinig laten zien', concludeert Bleeker. 'De kansen die hij gehad heeft, heeft hij om zeep geholpen.'

Benschop is een andere optie, maar na een reeks goede invalbeurten wist ook hij tegen VVV het net niet te vinden.

Postema schiet ze er aan de lopende band in William Pomp - sportverslaggever DvhN

Pomp zoekt de oplossing in de jeugd. 'Voor de afmakerspositie hebben we onze eigen Stadse jongen Romano Postema. Hij schiet ze er aan de lopende band in. Je moet hem voor de leeuwen gooien. Ik heb het gevoel dat hij ze er net iets sneller inlegt.'

'Hij draaide volop mee in de voorbereiding en daar viel hij niet door de mand. Bij FC Groningen onder 19 scoorde hij dit weekend drie goals en gaf wat ik begreep een wereldassist. Ik zou het aandurven.'

