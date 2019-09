Stadsomroeper speelt uitwedstrijd: 'Maar ik ben en blijf van Winschoten'

Normaal gesproken is hij stadsomroeper van Winschoten, maar maandag schalt de stem van Jan Veen over de Rhedermarkt. Vlak over de grup opent hij voor de derde keer de markt.

'Het is begonnen bij mijn vader. Hij kwam burgemeester Gerhard Conens van Rhede tegen op de Gallimarkt in Leer. Daar doet Winschoten al jaren mee met de opening. Gerhard vertelde dat hij bezig was met een paardenmarkt en dat hij nog wel een omroeper kon gebruiken.'

En zo geschiedde. In alle vroegte staat hij maandag in zijn omroepkledij op de markt. 'Het is een combinatie van vermaak en dieren', omschrijft hij de Rhedermarkt. 'Dat staat allemaal door elkaar.'

'De sfeer is geweldig'

'Bij Adrillen is de paardenmarkt al helemaal verdwenen', trekt hij de vergelijking met de jaarmarkt in zijn eigen Winschoten. 'Dit geeft een beetje het gevoel zoals het vroeger op Adrillen was. Of dit leuker is? Als ik dat zou vinden, dan zou ik een groot probleem krijgen, denk ik. De gemoedelijkheid staalt er vanaf. De sfeer is altijd geweldig.'

Ik ben en blijf de omroeper van Winschoten Jan Veen - Stadsomroeper

Wie denkt dat Veen zijn hart heeft verpand aan onze oosterburen heeft het mis. Hij roept in Rhede ook op om Adrillen te bezoeken. 'Ik ben en blijf de omroeper van Winschoten en als ambassadeur van de stad moet de oproep er toch even tussen.'

