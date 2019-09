Oldambt wil afval nog verder scheiden: luiers apart inzamelen?

Inwoners van de gemeente Oldambt zetten steeds minder restafval aan de weg. Vorig jaar werd er per inwoner nog 152 kilo afval in de grijze container gegooid, terwijl dat in 2014 nog 277 kilo was.

Dat blijkt uit een evaluatie van het gemeentelijke afvalbeleid.

Beter scheiden

De afname van het ingezamelde restafval stemt wethouder Bard Boon tot tevredenheid.

'Dit betekent dat onze inwoners hun afval steeds beter scheiden en dat we dus meer afval opnieuw kunnen gebruiken. En daar ben ik trots op.'

Maatregelen

Volgens de wethouder heeft een aantal maatregelen ervoor gezorgd dat de berg restafval steeds kleiner wordt.

'Zoals het betalen per keer dat je de grijze container aan de weg zet. Daardoor zamelen we nu meer afval in dat opnieuw gebruikt kan worden, zoals plastic, groenafval, glas en textiel.'

Luiers apart inzamelen

De komende jaren wil Oldambt de hoeveelheid restafval nog verder omlaag brengen.

'We gaan eerst terug naar honderd kilo restafval per persoon per jaar. Dat is zeker haalbaar, want uit onze sorteeranalyse blijkt dat nog ongeveer 75 procent van de inhoud van onze grijze container geschikt is voor hergebruik.'

Om dat doel te bereiken denkt Boon aan het apart inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal. Ook zouden er meer ondergrondse containers geplaatst kunnen worden.

Lees ook:

- We zamelen veel afval in, maar scheiden relatief weinig